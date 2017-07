ANNONCE:Sådan bliver du millionær som pensionist

Hvis din drøm om pension er at kunne rejse, leve livet som du har lyst til og ikke skulle bekymre dig over økonomien, så er det ikke nok. I stedet for at sætte din lid til at folkepensionen stiger, så bør du tage kontrol over din egen pension, og øge din formue.

Lad os sige at to venner vælger at indbetale penge til deres pension.

Det er de færreste, der forstår at effekten af rentes rente. Du har selvfølgelig hørt udtrykket i matematiktimen, men har du tænkt over, hvad effekten gør ved din pension?

Der er kæmpe forskel på om du drømmer om at have et privatfly, eller du bare ønsker at have råd til at kunne betale en for at give dit hegn en ny træbeskyttelse om sommeren. Måden du beregner, hvor meget du skal bruge er ved at beregne de samlede årlige omkostninger ved den livsstil du ønsker. Din pension skal være stor nok til at betale for de udgifter, uden at løbe tør.

Udover at starte med at betale til sin pension tidligt, så er det vigtigt at beregne, hvor mange penge du skal bruge til at leve det liv du ønsker når du går på pension.

Få hjælp til investering og skatteoptimering

Danmark er et af de lande i verden, med højest personskat. Den høje skat er med til at betale for alle de svageste i samfundet, men du skal ikke betale mere skat end højst nødvendigt.

Når det kommer til din pension, så er der flere muligheder for at udnytte diverse fradrag, muligheder for etablering af holdingselskaber og andre ting der gør at skat tager mindre af din formue. Hvis du finder ud af, at der er nogle fradrag, som du er berettiget til, så kan du klage over skat, og få flere penge tilbage.

Selvom at det er vigtigt at få et højt afkast, så er det mindst ligeså vigtigt at du betaler så lidt at dine penge på pensionskontoen som muligt til skat.

Husk derfor at når du snakker med et firma der arbejder med pleje af formue, at du sikre dig at de både er dygtige til at skabe et højt afkast, men også til skatteoptimering.

Hvis du starter tidligt, planlægger hvor meget du skal bruge når du går på pension og vælger et godt selskab til at optimere din skat og give dig et godt afkast, så er du på vej til at blive millionær som pensionist.