ANNONCE: Trænger du også til en tur med veninderne?

Du kender det sikkert godt. Hverdagen er tilpas travl og fyldt med kedelige men nødvendige gøremål. Familien skal passes op, samtidig med at du skal passe dit arbejde. Når du så endelig har fri, så er vejret, som det oftest er i Danmark. Kedeligt. Gråt. Vådt. Men kære kvinde, så er det netop nu, du skal trække stikket ud, og lade www.profil-rejser.dk skabe rejsen til dig og veninderne. Sæt kryds i kalenderen og få opfyldt ønsket om en drømmeferie i tøsehyggens tegn. Om du er en sand eventyrer, der sætter pris på at opleve fremmede kulturer eller en solsøger, der skal nyde stranden – så er de bureauet for dig. Med en personlig rejsekonsulent tilknyttet din rejse, er du sikker på at få det optimale og lidt til ud af din ferie. Hos Profil Rejser møder du konsulenter, der selv er erfarne opdagelsesrejsende, som har besøgt alle de rejsemål bureauet arrangerer ferier til. Du kan derfor godt regne med oplevelser på programmet, som du måske slet ikke vidste fandtes.

Få styr på garderoben

Krydset er nu sat i kalenderen. Sørg for at have kufferten pakket så du er forberedt på enhver situation. Cityexplorer, naturelsker eller udfordrer – enhver oplevelse kræver sit outfit. Lad kurverne få frit spil og se tøj til store kvinder her hos det stilsikre Zizzy.dk. Er du ubeslutsom, så husk lidt af hvert. Stråhatten, solbrillerne og den behagelige bikini til de lange dage på stranden. Her er det vigtigt at nævne, at en kold mojito naturligvis fuldender dette look. Skal din ferie foregå med høj puls og sved på panden så pak de luftige og svedabsorberende t-shirts og shorts, der tillader netop det. Eller er du mere til at trave kulturelle bydele tynde med kortet i den ene hånd og kameraet i den anden så pak de gode sko, der holder dig kørende hele dagen. I Zizzy’s webshop er du garanteret et stilbevidst udvalg, der komplimenterer dine flotte former, uanset hvilket look du er til, og humør du er i. Shop dine yndlingsstyles inden afgang, føl dig godt tilpas under hele ferien og kom hjem med en lækker sommertan, der giver energi det næste lange stykke tid.

God rejse!