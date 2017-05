ANNONCE: Se potentialet når du køber bolig

Det kan i forvejen ofte virke uoverkommeligt, når du river din trygge tilværelse op fra roden, og skifter den ud med et helt ny en af slagsen. Derfor er det for mange det mest overkommelige at finde en bolig, der fra starten af allerede er klar til indflytning. Hvis du har overskuddet, er der dog rigtigt meget at hente ved at købe en bolig, der måske ikke på stående fod er noget særligt, men som har potentialet til at blive det. Læs videre og få inspiration til, hvordan sådan et projekt på bedst mulig måde kan realiseres.

I din søgen efter et godt sted at bo, kan det være en rigtig god idé at alliere sig med en boligadvokat . En boligadvokat tager, modsat en mægler, dit parti som en køber, og giver dig med sine mange års erfaring og ekspertise de bedste kort på hånden i jagten efter en fordelagtig bolighandel. Vælg en boligadvokat der går med til at give dig en uforpligtende samtale inden en endelig aftale samtykkes. På den måde kan du være mere sikker på, at du får kompetent rådgivning, der til fulde kan varetage dine interesser.

Budgettering & finansiering

For ikke at havne i en situation, hvor du pludselig er mange tusinde kroner over budgettet, er det en god idé at investere tid og ressourcer i din budgettering. Ligesom med boligsøgningen bør du alliere dig med din bank og den eller de virksomheder der skal stå for de forskellige projekter, i udformningen af budgettet. På den måde danner du dig hurtigt et overblik over den økonomiske situation, og kan eksempelvis vurdere, hvorvidt du har brug for omlægning af lån.

Det er relevant at involvere virksomhederne af flere årsager. Først og fremmest er det dem, der sidder med erfaringen, og derved har den bedste chance for at vurdere, hvor meget det kommer til at koste. Derudover tilbyder rigtig mange af disse virksomheder at hjælpe dig med at finde finansieringsmuligheder.

Hvis dine projekter er miljøvenlige kan det blandt andet være i form af finansiering gennem energiselskaber. For at vende den negative miljømæssige udvikling er energiselskaberne blevet påduttet at støtte energibesparende projekter. Du kan også få hjælp til finansiering gennem det, der bliver kaldt for håndværkerfradrag.