Rod i bogføringen kan også resultere i bøder, og at SKAT afviser dit regnskab. I yderste konsekvens bliver du nødt til at lukke virksomheden. I bedste tilfælde sænker det ’bare’ din indtjening. Derimod giver overblik i bogføringen tryghed i din beslutningsprocesser, og vil øge din mulighed for at træffe de rigtige beslutninger. Følgende giver dig indsigt i bogføringens ABC og positive konsekvenser ved at følge den.

Det er ikke ligefrem et sexet emne, men det er et vigtigt ét. Rigtig mange virksomheder oplever i en eller anden grad rod i deres bogføring. Eftersom en ordentlig bogføring er en af de vigtigste forudsætninger for økonomiske beslutninger og rapportering, bevirker det til forkerte beslutninger for rigtig mange virksomheder.

I sin korthed er bogføring en systematisk og løbende registrering af alle virksomhedens økonomiske transaktioner. Hertil er bogføringskunsten simpelthen at opbygge et system, der organiserer disse transaktioner. Overordnet set skal dette system bestå af følgende elementer:

Ret beset er en kontoplan en oversigt over, hvordan virksomhedens tilknyttede ting er sorteret og systematiseret. For overskuelighedens skyld bør du skabe struktur i kontoplanen med en inddeling af kontogrupperne i forskellige kategorier som annonceudgifter, porto osv. Fordelagtigt kan du tredele kontoplanen på følgende måde:

Du bør i et excel-ark etablere en kassekladde med henblik på at holde styr på dine bilag og diverse regnskaber. En god måde at holde styr på disse er ved at tildele hvert element et såkaldt bilagsnummer. På den måde er det ved behov meget lettere at finde dem frem igen. På den måde bliver klassekladden en oversigt over dine daglige aktiviteter, som du så senere kan benytte i selve bogføringen.

Konsekvenser ved en god bogføring

Det er for mange et af de kedsommelige elementer ved iværksætteri, som mange derved sjusker med. Men det er også en måde, hvorpå du kan differentiere dig fra mange af dine konkurrenter.

Kort fortalt vil du med en god bogføring have mulighed for at distribuere dine penge bedre. Det vil sige en bedre bundlinje og derved økonomisk overskud til at opgradere virksomhedens teknologiske apparater samt lidt medarbejderforkælelse.

Uanset hvordan du vælger at distribuere den ekstra luft i budgettet, er det ikke desto mindre en god idé at investere i sin bogføring.