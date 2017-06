ANNONCE: Mange danske husholdninger prioriterer miljø og rejser

I denne artikel kan du blive klogere på hvordan vi danskere prioriterer vores penge. Det er blevet det mere og mere almindeligt at danskere investerer deres penge i at forbedre deres hjem og på at opleve verden. Vi sætter også mere pris på miljøbevidste produkter. Det er bevist med de trends vi ser både rent økonomisk fra data som handelsforskning viser, men også debatter i TV og sociale medier som Facebook og Twitter.

Hvordan danskerne rejser.

Når det kommer til at budgettere er det vigtigt at prioritere hvad man vil forbruge sine penge på og dermed hvad man vil spare op til. Rejser bliver konsekvent prioriteret af mange dansker fordi de vil ud og se verden. Efterspørgslen efter gode ferier og især specielle ferier der tilbyder eksotiske lokationer og eksklusive hoteller er øget markant. Rejsebureauer som Vietnam Rejser sørger for at møde efterspørgslen.

Vi vælger denne form for luksus fordi vi synes at oplevelser er vigtigere end fysiske ting. Gode ferier bliver i vores hukommelse i mange år, nogle endda for livet og det sætter vi ekstremt høj pris på. Vietnam er blevet meget populært i den sidste tid alt eftersom vi har råd til at flyve længere væk og til mere eksotiske steder.

Singapore, Tokyo og Beijing er også blevet til populære by ferier. Blandt mange unge er interrail igennem Europa også et stort hit. De køber en billet der giver dem adgang til alt kollektivtrafik i de lande de vælger at rejse i og så spenderer de en måned på at rejse rundt i Europa. Skiferier er også stadig meget populære, især som familierejser. Mange rejser til Østrig eller Italien, men også Sverige og Norge. Det bliver også populært at hyre et lille hus oppe i fjeldet på skiferien.