Der er rigtig mange gode grunde til at renovere. Et er selvfølgelig det æstetiske og det funktionelle. Mange går rundt med en detaljeret drøm om, hvordan deres bolig skal se ud, men får aldrig rigtig hul på bylden. Det kan også være køkkenet eller badeværelset bare ikke er praktisk sat op.

Noget andet er det økonomiske og miljømæssige. Ved at energirenovere kan du komme begge disse ønsker i møde. Energiforbruget i private hjem står for en rigtig stor andel af det samlede energiforbrug i Danmark. Det er derfor et sted, hvor man som privat borger virkelig kan gøre en forskel. Samtidig vil det med tiden hjælpe på pengepungen. I det følgende vil du få 4 forslag til din renovering.

Kontakt de rigtige fagmænd Hvis du skal i gang med en omfattende renovering, er et af de allervigtigste parametre valget af dem, der rent faktisk skal stå for renoveringen. Ved at hyre de rigtige kan du spare både tid og penge, og dine projekter bliver færdiggjort med meget større kvalitet.

Mange har en fordom om, at det kun er danske håndværkere, der duer. Sådan er det langtfra. Faktum er, at de udenlandske ofte er mindst ligeså gode. Baltic Workforce er Danmarks største formidler af udenlandsk arbejdskraft med polske håndværkere som den bærende nationalitet. Virksomheden er meget selektive i rekrutteringen af medarbejdere, og det er kun de bedste, der kommer gennem nåleøjet. Samtidig kan man ved at hyre hos dem spare op mod 25-50% på lønudgifter.

Hulmursisolering I forhold til at energirenovere findes der formentlig ikke noget, der er mere effektivt for pengene end en hulmursisolering. Rigtig mange boliger, specielt dem bygget i 1960’erne og før, har et såkaldt hulrum mellem yder- og indervæggen. Dette bevirker, at kulden nærmest bare siver ud gennem væggene. Ved at fylde det hulrum op med papiruld vil du ikke bare spare på varmen og energiforbruget. Du vil virkelig også kunne mærke det på varmeregningen.

Modsat hvad rigtigt mange går og tror, så er en hulmursisolering ikke særligt ressourcekrævende. Hvis du hyrer nogle kompetente håndværkere, tager det ikke meget mere en eftermiddag og er ikke særligt dyrt.

Finansiering Hvis du som foreslået vælger at energirenovere, men synes det er lidt dyrt, så er der masser af muligheder for gratis eller billig finansiering.

Først og fremmest kan du blive finansieret gennem din bank eller et realkreditinstitut. Du skal vælge banken, hvis dit låner beløber sig på under 250.000 kroner, da oprettelsesgebyret hertil er meget lavere. Til gengæld er renten lavere hos realkreditinstituttet, hvorfor du skal overveje den metode, hvis det er en omfattende renovering.

Du kan søge om tilskud hos energiselskaberne. For at vende den dårlige udvikling på miljøområdet er de blevet påduttet at støtte private energivenlige tiltag, og vil derfor formentlig bistå dig med finansieringen.

Du kan også søge om håndværkerfradrag. Hertil kan du få et væsentligt fradrag på dine lønudgifter. Flere fagmænd bistår dig med søgningen hertil, for derefter simpelthen bare at fratrække det i faktureringen. Det er en rigtig god løsning.