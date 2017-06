Send til din ven. X Artiklen: ANNONCE: Et indblik i Danmarks logistik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ANNONCE: Et indblik i Danmarks logistik

Logistik er en enorm branche der omhandler en masse firmaer. Vi sender mange tusinder af pakker hver dag, både privat og gennem erhverv. Vi bestiller ting fra internettet, sender ting på forskellige internet handelssider og vi sender pakker til venner og familie. I denne artikel vil jeg kigge nærmere på hvordan det hele fungerer.

1. Scanning på varehuset Når det kommer til logistik så er det vigtigt at alting koordineres ordentligt. Det omhandler mange medarbejdere og lange lister med information. Mange arbejdstimer går ud på at holde tjek på inventaret. Virksomheden skal være nøje med hvilke produkter der bliver sendt ud til kunderne og til at de bliver sendt det rigtige sted hen. QBS stregkoder og logistik løsninger er et af mange firmaer der specialiserer sig på at forenkle dette arbejde. De bruger stregkoder og databaser for at fornemme arbejdet. Stregkoder er et sæt med linjer der indeholder binær information som en computer kan læse og forstå. En laserscanner kan læse stregkoden digitalt og indlæse produktets navn, hvor det er købt, pris osv. Det er en af de opfindelser på 1900-tallet der har forandret vores samfund ekstremt meget.

Når informationen fra stregkoderne er blevet indlæst i computersystemet så kan produktet blive sendt afsted. Under sin rejse bliver produktets stregkode læst mange gange når den går fra station til station. Nogle produkter bliver sendt rundt verdenen med fly, båd, tog og lastbil før den havner i din postkasse eller dit lokale posthus.

2. Det enorme antal produkter I dag findes der millioner af produkter der bliver sendt rundt omkring i verdenen. Det er et mindre under at vi kan holde styr på mængden. Vi importerer store mængder produkter fra Kina og Indien, og det tager kun et par dage for dem at kommer herhen. Det er endda muligt at sende pakker op til den internationale rumstation hvis en af astronauterne beder om syltetøj eller Kimchi.

Her er stregkoder en enorm hjælp da de gør det meget nemmere at organisere de forskellige dele af det hele produkt. Balco.dk som laver balkoner og altaner er blot en af mange firmaer der bruger denne teknik for at organisere deres inventar. En altan består af mange dele som nogle gange sendes i separate pakker hvilket gør det nemmere for logistikken. Store forsendelser bliver ofte sendt i alene i mindre lastbiler hvilket er bedre for miljøet da lastbiler ikke bruges lige så meget.