Nettet og apps kan gøre livet meget lettere.

ANNONCE: Disse tips bliver du glad for at kende til

Der efterhånden en hel den forskellige services som kan være med til at gøre livet meget nemmere. Vi har her fundet fire forskellige services frem til dig som hver især hjælper dig med at løse problem. Du finder helt sikkert et en service eller to som du bruge til noget her nedeunder.

Find alle fester via en app på din telefon Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men den er god nok. Via fest app’en fra Chililay kan du nemt finde frem til alle de fede fester i Danmark. Via app’en kan du også invitere dine venner til din egen privat fest. Du kan nemt holde styr på hvem der kommer og hvem der mangler. I app’en kan du holde kontakten med dine venner via chatfunktionen. Aldrig har det været nemmere at finde en privat fest eller selv at holde en privat fest.

Få mange flere glade og tilfredse kunder i din butik Tænk hvis du vidste hvad dine kunder endeligt synes om din butik. Denne viden ville være guld værd. Med kundetilfredsheds systemet fra Biggrey Trust kan du nemt finde ud af hvad dine kunder synes om din butik. Du nemt vende utilfredse til at blive til glade og meget tilfredse kunder. Der igen og igen vil komme tilbage og handle i din butik. Biggrey Trust fungere til både fysiske butikker såvel som online webshops.

Tv guide viser vejen til underholdningen i TV Aldrig har udvalget af film og tv-serier været større end det er tilfældet i øjeblikket. Der kommer flere og flere tv-kanaler i vore tv-pakker og dermed endnu flere tv-udsendelser at vælge i mellem. Den nemmeste måde at holde styr på alle disse tv-udsendelser er ved hjælp af en online tv guide som www.tvtvtv.dk. Her kan du nemt og hurtigt planlægge din tv tid og finde frem til nøjagtigt de tv programmer der har din interesse.