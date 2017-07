Send til din ven. X Artiklen: ANNONCE: Bliv klar til ferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ANNONCE: Bliv klar til ferien

Sommeren er over os, og i sommeren vælger rigtig mange familier at pakke kufferterne og rejse sydpå. Med det ustadige danske sommervejr er det næsten den eneste måde, hvorpå man kan få solgaranti i ferien. Spanien, Grækenland og Italien er blot nogle af de mest populære destinationer, hvor det i sommerferien vrimler med danske turister – og disse lande er da også vant til at modtage de mange turister år efter år. Hvis du ikke er vant til at tage på ferie, er der dog nogle ting, du skal være opmærksom på. Herunder får du nogle tips til ferien – både til hvordan du finder den bedste rejse, og hvad du gør, når du ankommer til destinationen, og din ferie for alvor er i gang.

Sammenlign forskellige rejser Der findes så mange forskellige rejser til mange forskellige rejsemål – og derfor kan det også være svært at finde den perfekte rejse. Eller også dukker den perfekte rejse op med det samme. Hvis den perfekte rejse dukker op med det samme, er det dog en rigtig god ide at lede videre. Rejsebureauer og rejseudbydere er mestre i at få alle rejser til at lyde helt perfekte, hvorfor du med det samme kan tænke, at du har fundet den rette rejse. Der er dog stor forskel på rejser – både når det kommer til pris, destinationer og kvalitet. Derfor bør du også altid sammenligne forskellige rejser fra forskellige rejseudbydere. På www.travelmarket.dk kan du altid sammenligne rejser fra mange forskellige rejseudbydere – på den måde kan du meget nemt og meget hurtigt finde den helt perfekte rejse til den helt perfekte pris.

Brug et MasterCard Når du bestiller din rejse, er det en rigtig god ide at bruge dit MasterCard. Der er utrolig mange fordele ved at bruge et MasterCard i forbindelse med rejser – blandt andet kan du få et MasterCard med en rejseforsikring, så du er dækket på rejsen. Det er også en stor fordel at medbringe dit MasterCard på rejsen. For det første er det en god ide, fordi et MasterCard ikke er lige så attraktivt for tyve, som kontanter er. Du er altså ikke lige så udsat, hvis du bruger dit MasterCard på rejsen, som hvis du bruger kontanter. Derudover kan et MasterCard bruges i 210 lande. Du kan altså stort set altid bruge dit MasterCard, når du tager sydpå. Læs meget mere om fordelene ved MasterCard og bestil et til rejsen, hvis du ikke allerede har.