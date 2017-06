Rejser tager os længere væk og til nye og fjerne destinationer, eftersom at flybilletter bliver billigere og vores indkomster stiger.

Send til din ven. X Artiklen: ANNONCE: 3 goder flere og flere danske familier bruger deres penge på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ANNONCE: 3 goder flere og flere danske familier bruger deres penge på

Danmarks økonomi bliver ved med at vokse. Vi lægger mere fokus på luksus end nogensinde, både når det kommer til ferier og vore hjem, men også vores børns fremtid. De trends vi kan se er at vi fokuserer mere på kvalitet og design. Mange danskere har nu råd til at investere deres penge og tid på bedre produkter og tjenester. De hårde tider med lavkonjunktur er bag os og nu skal der spenderes penge. I denne artikel beskriver vi tre områder, hvor danskere bruger flere penge på end nogensinde før.

Flere har råd til at rejse Danskere har altid været glade for at rejse. Vi vil ud og opdage nye områder og slappe af på stranden i sommerferien. Rejser tager os længere væk og til nye og fjerne destinationer, eftersom at flybilletter bliver billigere og vores indkomster stiger. Tilgængeligheden af rejser til fjerne destinationer fra bureauer som CC Travel er også øget enormt. Det begynder at blive mere normalt at tage på sommerferie i Thailand, Singapore eller de Caribiske øer. Ferier som den sidste generation så som meget eksklusive åbnes nu op, for flere og flere danskere. Antallet af rejser er også øget væsentligt de seneste årene. Miniferier til Tyskland, Storbritannien eller resten af Skandinavien bliver alle sammen mere normale. Mange unge har også råd til at tage på ferier mellem semestre, selvom de er under uddannelse.

Den store stigning i forbrug af interiørdesign Ude godt men hjemme bedst, og hjemmet er noget som danskere bruger flere og flere penge på. Vi køber dyre designmøbler og udskifter vores elektroniske udstyr hurtigere og hurtigere. Mange husejere vælger også at investere i hyggelige pejse, som eksempelvis virksomheden Philip Pejse har et stort udvalg af. boligindretning er blevet mere tilgængeligt nu hvor renterne er nede og lige nu er pejse kommet på mode igen. Drømmen om en hyggelig aften med familien foran pejsen med et brætspil, bliver virkelig for mange danskere i dag. Det begynder også at blive mere normalt at hyre en interiørdesigner for, at hjælpe med indretningen. Vi køber også sommerhus og bruger vores penge på, at indrette det med de bedste og flotteste møbler. Køkkener bliver tit renoveret og får et helt nyt look. Vi kan nemt vælge mellem forskellige designs og hvis vi er usikre så kan vi bruge avancerede computerprogrammer, til at give et akkurat billede af hvordan vores idé vil se ud.