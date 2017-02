Se billedserie Igennem flere måneder søgte Zenia Kornum efter den mand, hun var faldet for i Fakta i Stenlille. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Zenia fra Efterlyst Kærlighed: Jeg har fået mod på at finde kærligheden

Sorø - 21. februar 2017 kl. 06:04 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da sidste afsnit af »Efterlyst Kærlighed« rullede over skærmen mandag aften på DR3, blev det afsløret, at 42-årige Zenia Kornum fra Stenlille blev genforenet med den mand, som hun for knap et år siden faldt pladask for i kassekøen i Fakta i Stenlille.

Hun og fire andre deltagere i programmet har gennem flere måneder søgt efter at finde én person, som de i virkeligheden ikke aner hvem er, men som de har drømt om lige siden de mødte personen i kassekøen, i metroen eller til en koncert. Mens Zenia lykkedes med sin eftersøgning, var der ingen af de øvrige deltagere, som fandt den de søgte.

På trods af, at Zenia Kornum lykkedes med at finde Fakta-manden, som hun faldt for i køen til Fakta i Stenlille i juni 2016, så udviklede deres forhold sig ikke til kærlighed.

- Jeg troede i starten, at det var mit livs største kærlighed, jeg søgte, siger Zenia Kornum til DAGBLADET og Sjællandske.

Men undervejs i programmet kom det for hende til at handle meget mere om at genfinde troen på sig selv, end at finde Fakta-manden.

- Jeg har genfundet troen på kærligheden. Nu tror jeg på, at der er en mand til mig derude et sted, siger hun.

Efter et halvt års søgen lykkes det til slut i programmet for Zenia Kornum at mødes med manden, som viser sig at arbejde på Danmarks Radio.

- Jeg blev så overvældet, da jeg skulle møde ham igen og det viste sig, at det faktisk var ham, siger Zenia Kornum.

I programmet ser man de to mødes, men ikke hvad der sker efterfølgende.

- Jeg begynder at græde bagefter. Det var så overvældene at se ham. Og pludselig var han væk igen, efter jeg havde søgt i så lang tid, siger hun.

Det var i december, hvor sidste del af programmet blev optaget, og siden da har de ikke set hinanden igen, og det kommer de nok hellere ikke til, vurderer Zenia Kornum.

Zenia Kornums søgen efter manden har dog ikke været forgæves, den har givet hende selvtillid.

- Det har rykket op i mig at være med i programmet, og jeg er igen begyndt at gøre noget ud af mig selv, i stedet for at gemme mig væk. Jeg kigger op og smiler til folk, når jeg er ude, siger Zenia Kornum.

Selvom Fakta-manden ikke viste sig at være manden i hendes liv, så er hun overbevist om, at hun nok skal finde den rigtige.

- Jeg ved, at kærligheden ikke kommer og banker på døren. Så hvis jeg viser mig ude, så er chancen for, at jeg finder kærligheden større. Og jeg ved, at manden for mig er derude et sted, siger hun.