Vold skal dæmpe motorvejs-støj

- Vi anlægger en jordvold til at starte med og bruger den jord, vi allerede har fra det nordlige erhvervsområde. På længere sigt vil vi også gerne have støjskærme, men det har vi ikke økonomi til lige nu. Det er en fordel for erhvervsudviklingen i en nordlige del af kommunen, at jorden her fra bliver brugt og så mindsker vi støj for borgerne, siger formand for Teknik- og Miljø-udvalget Jens Nygaard (V) til Dagbladet og Sjællandske.