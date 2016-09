Viskinde fejrer 40 år med koncert

23. september kl. 20 er det til at kigge ned ad »mindernes vej« for Peter Viskinde.

Her giver han og bandet koncert i Kulturcafé Ludvig, hvor han fejrer, at det i år er 40 år siden, han gik "all in" i rockmusik. Det bliver en kavalkade over de sange, der har betydet mest for ham gennem årene. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.