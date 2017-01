Se billedserie - Jeg frygter, at jeg må opgive varmtvandstræningen, siger Vipper Buurgaard. Foto: Anders Ole Olsen

Vipper frygter at Sorø Kommune lukker for det varme vand

Sorø - 18. januar 2017 kl. 05:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

120 brugere håber fortsat på, at byrådsflertallet sadler om, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg frygter jo, at jeg må stoppe med varmtvandsgymnastikken. Jeg har dårlig ryg og er også plaget af gigt. Det bliver der løsnet op for, når jeg bevæger mig i det varme vand. Træningen giver mig velvære og mere styrke - og så er der jo det sociale samvær. Det er meget givende.

65-årige Vipper Buurgaard fra Sorø er en af de mere end 120, der befolker LOFs vamtvands-hold i Sorø Helsebad.

- Jeg er gået fra at være efterlønner til at blive folkepensionist, og det er en alvorlig sag, siger hun.

- Jeg har haft et handicappet barn, så jeg arbejdede i mange år kun 15 timer om ugen. Der var ikke råd til at spare noget op, så i dag har jeg kun folkepensionen på 7.000 kroner om måneden. Når alt er betalt, har jeg 1.500 kroner tilbage. Heldigvis er jeg gift - ellers ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle gøre.

- Men selv om jeg ikke er alene om at betale, er vi nødt til at prioritere benhårdt, fortsætter hun.

- Så for mig vil det være en stor udfordring, hvis prisen stiger.

Vipper Buurgaard betaler i dag 1.200 kroner for en sæson.

Instruktøren Mette Bech-Nielsen har undret sig over, at der i byrådssalen blev sagt, at varmtvanbdsgymnastikken ikke har noget med genoptræning at gøre.

- Det er jeg ikke enig i, siger hun.

- Dem, der er med på et af mine fem hold, har alle en skavank, som de får trænet, når de er her. Det kan være parkinson, en diskusprolaps, hofte- eller knæopererede, astma- eller hjertepatienter. Ja, listen er længere end det.

Lektionerne er 45 minutter pr. hold, og deltagerne - typisk omkring 20 pr. hold.

- Og træningen giver en mærkbar forbedring af deres situation.

- Vi ved endnu ikke, hvad varmtvandstræningen kommer til at koste, siger skoleleder i LOF, Jeanette Christensen.

Tidligere har der været tale om en stigning på 35-40 procent.

- Men helt så stor bliver stigningen nok ikke, mener Jeanette Christensen.

- Vi har givet politikerne forskellige forslag, men vi har endnu ikke fået svar, og før vi får svaret, kan vi ikke sige noget præcist.

Historien i korte træk er, at kommunen sløjfede et tilskud på cirka 300.000 kroner til Onsdagsklubbens varmtvandstræning. LOF overtog holdene og havde en forventning om, at pengene fulgte med. Nu kan LOF se, at budgettet ikke kan hænge sammen uden den kommunale deltagelse.

- Jeg synes, det er en billig løsning for kommunen,m siger Jeanette Christensen.

- Det er altid billigere at forebygge end at helbrede, og de kommunale kroner, der er brugt på varmtvandstræning, er jeg overbevist om, at kommunen sparer på fysioterapi, hjemmepleje og så videre - og oven i købet mere til.

Det gjorde ekstra ondt på Jeanette Christensen og folkene i LOF, at det var blå blok - blandt andet Venstre, som LOF er rundet af - der stemte imod at yde tilskud.

- Det er vi utroligt skuffede over, siger skolelederen.

- Vi havde ikke ventet, at det var rød blok, der skulle tale vores sag. Det skal Annette Raaschou van der Star, Rikke Bach Nielsen og Anne Madsen (alle fra Socialdemokratiet, red.) have stor ros for. De gjorde det fantastisk godt i byrådssalen på mødet i december, men blå blok stemte altså imod.