Se billedserie To af Midtsjællands Svæveflyveklubs seks gæve kvinder. Fra højre Aase Bacher fra Fuglebjerg og Bettinna Toft fra Nordsjælland. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Video og fotos: Åbent hus for flyveglade kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og fotos: Åbent hus for flyveglade kvinder

Sorø - 07. august 2017 kl. 13:03 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste opfatter nok svæveflyvesporten som en maskulin aktivitet, og af samme årsag indbyder Midtsjællands Svæveflyveklub ved Sorø til åbent hus - for kvinder.

Det sker lørdag den 2. september fra klokken 10.00 til 17.00.

Formålet med at holde en åbent hus-dag for kvinder er at skabe større interesse for sporten, da hovedparten af svæveflyvepiloter er mænd. I Midtsjællands Svæveflyveklub er kun seks ud af 105 aktive medlemmer - kvinder.

63-årige Aase Bacher fra Fuglebjerg er én af klubbens seks kvinder, og hun startede som elev i september 2016, da hun gik på efterløn.

- Jeg har altid syntes, at svævefly er utrolig smukke, og så havde vi en bekendt i familien som fløj svævefly. Det har altså sat noget i gang, siger Aase Bacher som startede ud med et ordinært prøvemedlemsskab, inden hun indså, at der ikke var nogen vej tilbage. Hun måtte uddanne sig.

Hvis man ønsker at kigge lidt nærmere på livet som kvindelig svæveflyver, så kan man gå på Facebook-siden »Flygirl Denmark«. Her kan man også læse mere om åbent hus-arrangementet og de mange andre tiltag, der arrangeres for kvindelige piloter.

Ønsker man at vide mere om Midtsjællands Svæveflyveklub, så kan man gå på hjemmesiden: slaglille.dk.

Midtsjællands Svæveflyveklub ligger på Mosekærsvej 1 i Fjenneslev.

Læs journalist Merete Jensens reportage fra en tur i luften i DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.