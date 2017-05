Se billedserie Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (nummer tre fra højre) var ude at se på Åmosen. I forreste række ses fra venstre Jens Nygaard, Rolf Clausen, Ninna Wiese Pedersen, Tommy Borlund Olsen, ministeren, Mette Andersen og turguide Henning Fougt. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Video: Minister havde gode idéer med på udebane

Sorø - 15. maj 2017

Af Bjarne Stenbæk

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besøgte Åmosen, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det her er jo ikke min hjemmebane, men det er dejligt at besøge nye steder og blive introduceret for spændende naturprojekter.

Det sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, da han mandag eftermiddag ved Venstre i Sorø Kommunes arrangement besøgte Åmosen. Her er der som bekendt flere spændende projekter i gang. Naturpark Åmosen og LIFE-projektet, der arbejder med at genoprette de to højmoser, Verup Mose og Sandlyng Mose.

Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner er involveret i det første, hvor der er midler EU og Miljøministeriet stiller med størstedelen af finansieringen, mens sidstnævnte projekt finansieres af EU.

- Vi skal ikke kun tænke velfærd i cool cash, sagde Esben Lunde Larsen.

- Eksempelvis grøn velfærd er også vigtig. Her handler det om ren luft, rent vand og tilgængelighed for eksempel i form af stier i naturen. Vi skal lære befolkningen at få de gode naturoplevelser og at få motion. Hvis vi ikke ændrer adfærd, forventes diabetes 2-buddgettet frem mod 2030 at stige fra 30 milliarder til 60 milliarder kroner, men det handler nok så meget om folks egen sundhed.

I forhold til naturen gjorde Esben Lunde Larsen opmærksom på, at Miljøministeriet har en række tilskudsmuligheder.

Henning Fougt, der er formand for Naturpark Åmosen, fortalte om projektet, der dækker 8.000 ha. Mosen blev stort set tørlagt i 50'erne og 60'erne, da der skulle skaffes mere landbrugsjord. Man vil gerne have mere vand i området, men det kræver dels penge og dels lodsejernes velvilje.

Der er flere millionprojekter i gang i Åmosen. Arbejdsmarkedets Feriefond har eksempelvis givet otte millioner kroner til ansættelse af projektmedarbejdere samt oprettelse af formidlingsstationer. A.P. Møllers fond har doneret 10 millioner kroner til forskellige undersøgelser i området - arkæologerne gør mange fund i området - og til opkøb af en gård med væsentlig jord, mens Nordea Fonden har spenderet 25 millioner kroner til en istidsrute, der skal gå igennem fem kommuner. Et frivillighus i Skellingsted, projektet »Livet i baghaven« med LAG-midler, kriblekrable-grejkasser på Fugledegård, der er Åmose-projektets hovedsæde, vikingemarked, geologisk turisme, naturguider og projektet egnsunikke produkter, der skal brande ikke mindst fødevarer fra Åmosen, er andre tiltag, der er sat i værk.

Formanden for udvalget for teknik og miljø i Sorø, Jens Nygaard, fortalte om LIFE-projektet, hvor højmoserne i Verup og Sandlyng skal genskabes. I alt berøres her 139 ha, og det koster 20 millioner kroner.

- Det er ikke umiddelbart et formidlingsprojekt - men det kan blive det, understregede Jens Nygaard.

- Vi har lagt membraner rundt om områderne for at holde på vandet, men der kan gå 100 år, før højmoserne er genskabt i fuldt omfang.

Jens Nygaard lagde især vægt på, at alle aftaler nu er i hus, og da jorden i området i næsten fuldt omfang er i privat eje, er det sket via frivillige aftaler.

- Det er vi glade for, sagde han.

- De frivillige aftaler er det eneste, der duer.

Der har i et vist omfang måttet ydes erstatning for værditab i forbindelse med eksempelvis landbrugsstøtte eller jagt. Det er som nævnt EU, der finansierer det projekt - også når det handler om den tid, kommunale medarbejdere bruger på projektet.