Vi er fødte medlemmer af dumme læseres klub

- Vi er alle fødte medlemmer af dumme læseres klub, sagde han og gav som eksempel, hvordan klubbens fremtrædende medlem, Super Egon, opremsede alt det, som det er rigtig dumt at gøre for eksempel i forhold til klima og menneskesyn.

I Danmark og andre sammenlignelige steder har vi et flere hundrede år langt skriftbaseret fællesskab - men der er fortsat mange steder i verden, hvor der trods vores lange historie overhovedet ikke eksisterer sådan et fællesskab. Det fører ofte til at der ikke bliver distingveret - altså gjort forskel eller skelnet. Det ses eksempelvis i vore tiders vanskeligheder med at skelne imellem muslimer og terrorister. Og det lykkes faktisk jævnligt »dumme læseres klub« at snigløbe det lange skriftbaserede fællesskab.