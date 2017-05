Se billedserie Rocking Ghosts er pigtrådsmusikkens gentlemen. Bandet gæster Vesthhuset 16. november. Foto: Elmer Madsen

Vesthhuset indleder ny sæson med en Vesthfest

Sorø - 24. maj 2017 kl. 13:49 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vesthhusets efterårsprogram spænder vidt. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Vesthhuset indleder efterårssæsonen med en Vesthfest. Det sker i weekenden 19.-20. august, og mens det endnu ikke er fastlagt, hvem der står for underholdningen om lørdagen, er programmet om søndagen på skinner. Her underholder nemlig Peter Vesth selv med den amerikanske sangerinde Julie Burton, harmonikavirtuosen Kristian Rusbjerg og guitaristen Henrik Skriver. I løbet af weekenden lover arrangørerne også forskellige overraskelser.

Det »rigtige« efterårsprogram tager sin begyndelse søndag den 27. august, hvor Lotte Riisholt, der oprindelig er fra Sorø, gæster spillestedet på Frederiksbergvej.

3. september kommer Thomas Kjellerup, og selv om han ikke regnes for et af de allerstørste navne i den danske musikverden, har han et fast og trofast publikum, så til den koncert er der næsten udsolgt.

Jørgen de Mylius kommer med fortællinger fra et langt liv i Danmarks Radio - også om tiden omkring og efter Radio Mercur - søndag den 17. september, og ugen efter spiller Vesthhuset ud med et meget specielt arrangement under titlen »IMikroskopet«. Titlen dækker over et besøg af kunstnere fra IMIkroskopet, Tiuvolis ViseVers Hus og Vognhjulet,m der i en årrække var blandt de førende spillesteder i København.

I oktober er der arrangementer 1., 8. og 15.. Først er der visesang med Bente Kure og Leif Ernstsen, så får huset besøg af Dansktoppens nye stjerneskud, duoen Elsborg / Maribo, og den 15. oktober er der dømt total fest, når Tyrolerband giver den gas på en dag, hvor menuer består af schweinhaxe.

I november er der arrangement søndag den 19. Det er vinderne af det store talentshow i Boxen i Herning sammen med en legende inden for dansk visesang. Dansvingerne komer nemlig til Frederiksberg sammen med Pia Raug.

Torsdags-arrangementerne tilhører i høj grad pigtråds-musikken.

Første arrangement er dog i en lidt anden genre. 28. september er Johnny Horsepower nemlig på plakaten, og her står den på sange og fortællinger om den amerikanske country-legende Johnny Cash.

Men 5. oktober og 16. november er det dansk pop fra de gode gamle dage. Først får publikum lejlighed til at hilse på Sir Henry and his Butlers med Ole Bredahl front, og dernæst er det Rocking Ghost, der trykker den af fra scenen. »Beautiful Browneyes«, »Let's Go«, »Oh, Oh, What a Kiss«, »Belinda« og mange flere kan det soranske pigtråds-publikum godt begynde at støve af.

16. december er der juleshow med Peter Vesth, Kristian Rusbjerg, Henrik Skriver samt Bibi & Sniff. Det er der også 26. november, men den dag er forbeholdt Vesthvennerne.

- Heldigvis er der mange, der gerne vil høre os. Vi har allerede 12 julejob, siger Peter Vesth.

Mens søndags-arrangementerne foregår fra kl. 13.00-17.00, er torsdags-arrangementerne fra kl. 18.00-22.00. Eneste gratis-arrangement er Spil Dansk-dagen torsdag den 2. november. Ellersv tages der entré, og i entréen ligger også en let anretning om søndagen og en varm ret om torsdagen.

Billetter kan bestilles på tlf. 20 21 02 32 eller vesthhuset.bord@gmail.com.