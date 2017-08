Vesth og Burton med fælles album

Frederiksberg: Den lokale trubadur Peter Vesth har netop udgivet et album sammen med den amerikanske kunstner Julie Burtoh. »Best Companions« er titlen på det album, der er indspillet i den amerikanske by Nashville, hvor Julie Burton bor. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det handler eksempelvis om »Sunglasses« John D. Loudermilk, »Daydream Believer« af John Stewart, »Hills of Tuscany« af Donovan, »Wintery Feeling« af Jesse Winchester, »You Are the Only One« af Baker Knight og »Walking on the Moon« af Kate Moffat og Tom Russell.