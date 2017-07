Jørgen Rheinlænder, InnospeXion, glæder sig til at vise verdensnyheden frem. Foto: Mik Foto: Mik

Verdensnyhed med på messe

Sorø - 05. juli 2017 kl. 16:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Sorø Erhverv til september for fjerde gang deltager i nordens største industrimesse, HI-messen, til september, bliver det med en verdensnyhed på standen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Den nytilflyttede teknologivirksomhed InnospeXion har nemlig fået tildelt den prestigefyldte betegnelse "trestjernet verdensnyhed" for deres nye produkt - et røntgenanlæg til proceskontrol af ekstruderede produkter som for eksempel gummislanger eller aluminiumsprofiler.

Direktør for InnospeXion, Jørgen Rheinlænder, siger:

- Den store udfordring med at bruge røntgen i industriel proceskontrol er hastigheden. Nu har vi udviklet et røntgenanlæg, som kan optage og databehandle så hurtigt, at det kan bruges i produktionslinjer med en hastighed på op til 200 meter i minuttet. Det åbner en masse muligheder i eksempelvis fødevareindustrien og medicinalindustrien, men også i mange andre typer virksomheder, som producerer ekstruderede materialer.

Jørgen Rheinlænder glæder sig til at vise det nye anlæg frem på messen.

- Det giver en rigtig god opmærksomhed omkring vores produkt, at HI har givet os vurderingen Verdensnyhed. Vores produkt kan være lidt abstrakt at beskrive, så messen er værdifuld for os, fordi folk her kan komme og se anlægget, og med deres egne øjne se, hvad det kan bruges til. Så vi håber naturligvis, at titlen som Verdensnyhed vil tiltrække rigtig mange besøgende til Sorø Erhvervs stand, hvor InnospeXion vil være at finde alle tre dage.

HI17 finder sted den 3.-5. oktober i Herning. Foruden InnospeXion deltager også Varig Teknik A/S og Dolav, en anden forholdsvis ny virksomhed i Sorø, som er leverandør af transportemballage til bl.a. fødevareindustrien.

Det er ikke første gang, InnospeXion vinder priser. I 2007 og 2016 vandt InnospeXion FoodTech Innovation Award for for et nyudviklet x-ray system til sporing af små glasstumper i fyldt glasemballage. InnospeXion er desuden kåret som Gazelle flere gange.