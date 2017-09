Det var Venstres byrådsgruppe alene, der tog beslutningen om eksklusion af Birgitte Hansen, men formand for partiforeningen, Ninna Wiese Pedersen (foto) bakker op om den. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Venstre har mistet kandidater og bestyrelses-medlemmer

Sorø - 11. september 2017 kl. 14:36 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningen om at smide Birgitte Hansen ud af Venstres byrådsgruppe og dermed af partiet, har givet efterdønninger i partiet. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

To bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig efterfølgende. Nemlig Birgitte Hansens mand, Mogens Hansen, samt Mette Andersen. Dermed er i alt fire personer forsvundet fra bestyrelsen siden sidste generalforsamling, idet Jette Kildegaard og Heralvur Nielsen forinden også havde valgt at trække sig.

Partiets kandidatliste til det kommende kommunalvalg er også blevet kortere. Birgitte Hansen er væk, men også Mette Andersen og Jette Kildegaard har trukket sig som kandidater. Et af hullerne er blevet fyldt ud, idet Kim Erikstrup nu er kommet på Venstres kandidatliste.

Beslutningen om at smide Birgitte Hansen ud af Venstre blev truffet af Venstres byrådsgruppe alene. Bestyrelsen var ikke inde over beslutningen, og bestyrelsen kan heller ikke omstøde beslutningen, hvis den måtte ønske det. Sådan er reglerne i partiet Venstre, og de regler finder formand for partibestyrelsen, Ninna Wiese Pedersen fornuftige nok:

- Det er byrådsgruppen, der har størst indblik i, hvordan samarbejdet i gruppen fungerer. Sådan er reglerne i Venstre, og det er ikke noget, der er et issue i partiet på landsplan heller, siger hun til Dagbladet og Sjællandske.

Selv om Ninna Wiese Pedersen er ærgerlig over, at det blev nødvendigt med en eksklusion, bakker hun op om byrådsgruppens beslutning:

- Den kom heller ikke helt bag på mig. Vi har jo haft diskussionerne før. Vi prøvede at få tingene til at fungere, for vi ville gerne stå samlet i partiet, men bægeret kunne ikke holde til mere, siger Ninna Wiese Pedersen og fortsætter:

- Der er kompromiser i politik. Vi i Venstre får jo heller ikke alt det, vi gerne vil, igennem, for vi skal samarbejde med Konservative og Dansk Folkeparti. Lige sådan må det være internt i partiet. Man må gå på kompromis indimellem, siger Ninna Wiese Pedersen.

Hun erkender dog, at det er et træls og trist tidspunkt, at det hele sker - her kort tid før valget.

Omkring måden Birgitte Hansen fik at vide, at hun var ekskluderet - via mail - siger Ninna Wiese Pedersen:

- Vi havde indkaldt hende til et møde, men hun kom ikke.

