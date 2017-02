Louise Schack Elholm orienterede om den landspolitiske situation. Mere end 50 af Venstres 128 lokale medlemmer deltog i generalforsamlingen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Venstre går efter borgmesterposten

Sorø - 25. februar 2017 kl. 06:08 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre og Konservative samarbejder fint i det nuværende byråd, men samarbejdet stikker ikke dybere, end at V er klar til at tage førertrøjen fra K, hvis omstændighederne er de rigtige.

- Nu har Gert Jørgensen siddet på borgmesterposten i fire år. Valget vil vise, om det er det, vælgerne vil. Men vælgerne skal også vide, at Venstre går efter borgmesterposten og er klar til at påtage sig ansvaret, hvis vi får opbakning til det, sagde partiets spidskandidat, Rolf Clausen, på Venstres lokale generalforsamling på Hotel Postgaarden torsdag aften.

- Venstre er en store del af byrådsflertallet, og det er i de fleste tilfælde Venstres repræsentanter, der sidder for bordenden i udvalgene. Det betyder, at det ofte er os, der kommer med idéerne og også gennemfører dem. Vi kan tage en god del af æren for, at det går godt i Sorø Kommune.

Rolf Clausen gennemgik de tre år, der hidtil er forløbet. I de første år var der stor fokus på at få økonomien til at hænge sammen, men i det seneste budget var der penge til at tilgodese forskellige områder som f.eks. folkeskolen (både normal- og specialområdet), et nyt sundhedscenter, dagtilbuddene.

Det borgerlige styre scorer også højt i erhvervsundersøgelser, og så er Jobcentret blevet velfungerende. Det sidste har medvirket til, at Sorø har en meget lav ledighed. Der er udstykninger klar og også nye lejeboliger på vej, og Sorø oplever en beskeden befolkningstilvækst, der gerne skal munde ud i, at 30.000 indbyggere bliver rundet i 2019.

Venstres lokalformand, Ninna Wiese Pedersen, kunne se tilbage på en periode med op- og nedture. På landsplan har Venstre oplevet begge dele. Ninna Wiese ærgrede sig blandt andet over, at fødevareminister Eva Kjer Hansen måtte gå af, og at Venstre ikke fik opbakning til at gennemføre 2025-planen, men hun glædede sig til gengæld over de politiske resultater, Venstre har opnået både på landsplan og lokalt.

Den helt store opgave i år bliver kommunevalget i november.

- Vi har i bestyrelsen udarbejdet et oplæg til valgprogram, sagde Ninna Wiese Pedersen.

- Det vil vi nu sammen med kandidaterne arbejde videre med.

Kasserer Peter Møller gennemgik regnskabet, og partiforeningen kunne øge egenkapitalen med 28.607 kroner, så den nu er på 126.000 kroner. Også næste års budget blev fremlagt, og Venstre regner af egen kasse med at bruge op til 130.000 kroner på valgkampen.

