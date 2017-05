Det her er Øgårdsvej. Beboerne på den frygtede ekstra trafik, hvis Magleøvej blev spærret, Men der bliver ikke tale om spærring. Foto: Bjarne Stenbæk

Vej i Åmosen bliver ikke spærret

Sorø - 17. maj 2017 kl. 18:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere beboere på Øgårdsvej i Åmosen fik kaffen galt i halsen, da de hørte, at kommunen overvejede at spærre Magleøvej for motorkøretøjer.

Den overvejelse gjorde kommunen sig, efter at beboerne på Magleøvej selv havde opfordret kommunen til at foretage en spærring, fordi de var bange for, at vejen ville blive ødelagt af ekstra kørsel.

Beboerne på Ågårdsvej frygtede til gengæld, at en spærring af Magleøvej ville betyde ekstra trafik på Ågårdsvej. Og det mente de, var urimeligt, fordi der bor flere på Øgårdsvej end på Magleøvej.

Men der bliver ikke tale om at spærre Magleøvej, har udvalget for teknik og miljø netop slået fast:

- Nej, det gør der ikke, og generelt behøver beboerne ikke frygte meget trafik. For det første er højmose-projektet ikke et formidlingsprojekt, og hvis man skal til det, må man gå, cykle eller ride, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V) til Sjællandske og Dagbladet.

Med det henviser han til, at såvel Magleøvej som Øgårdsvej er private fællesveje, og at beboerne derfor kan søge politiet om tilladelse til at sætte skilte op, der forhindrer unødig færdsel på vejene.

Og udvalget for teknik og miljø har sagt god for, at kommunen gerne bistår vej-ejerne med vejledning i den henseende.