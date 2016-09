Var ved at køre ind i betjent

Da en af betjentene gav tegn til nogle mænd i en personbil, at han gerne ville tale lidt mere med dem, gassede føreren op og kørte frem mod betjenten, som måtte springe til siden for ikke at blive ramt.

Der gik dog ikke længe, før politiet fik standset bilen på Slagelsevej ud for Ankerhus. Føreren - en 27-årig mand fra byen - blev anholdt og sigtet for vold eller trusler mod tjenestemand, for at køre i påvirket tilstand, for at køre spirituskørsel og for at køre i frakendelsestiden.