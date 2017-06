Vand på skoleskemaet

Fra det kommende skoleår vil samtlige 5. klasser i kommuneskolerne få mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med det våde element.

For ca. 15 år siden var svømmeundervisning fast på skemaet hos elever i 4. klasse i den gamle Sorø Kommune. Men tilbudet røg i en sparerunde og er aldrig kommet tilbage. Og det ligger heller ikke lige for, at det gør det, siger formand for børne- og undervisningsudvalget, Rolf Clausen (V) til Dagbladet og Sjællandske:

- Der er to ting i det. Dels vil der være rigtig meget transport forbundet med det for især skolerne i den nordlige del af kommunen. Og så er der økonomien, siger Rolf Clausen og tilføjer:

- Hvis vi skal sætte ekstra penge af til noget, skal det være til almendelen i undervisningen og til specialundervisningen. Det er her, vi igen og igen hører, at at der kunne være brug for mere. Så hvis vi finder ekstra penge, mener jeg, at vi skal bruge dem dér og ikke til svømmeundervisning.