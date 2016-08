Vaccinationer skaber aktiviteter for de ældre

Onsdag den 5. oktober giver Ældre Sagen i Sorø igen folk lejlighed til at komme i Kaarsbergcentret på Dr. Kaarsbergsvej i Sorø for at blive vaccineret mod influenza. Vaccinationen er gratis for folk over 65 år, førtidspensionister og kronisk syge, mens andre må betale 150 kr. for det lille prik - men sygesikringen giver tilskud til dem, der vaccineres gratis, og da både lægen og de tre sygeplejersker arbejder gratis, går de penge i Ældre Sagens kasse. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.