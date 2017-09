- Vaccinationerne giver os mulighed for at stille et interessant underholdningsprogram på benene, siger Ældre Sagens formand, Ulla Hansen. Foto: Merete Jensen

Vaccination bliver til underholdning

Her er det nemlig sådan, at de penge, der kommer ind ved efterårets vaccination, der foregår i Kaarsbergcentret på Dr. Kaarsbergsvej bruges til at sammensætte vintersæsonens underholdningsprogram af foredrag og musik.

- Her står en læge og tre sygeplejersker for vaccinationerne, der er gratis, hvis du er over 65 år eller lider af en kronisk sygdom. Ligger du ikke inden for en af de to grupper, koster vaccinationen 150 kroner.