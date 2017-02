Se billedserie Omkring 20 mødte op - som ordstyrer Poul Hangler sagde - med røde hoveder og blå fødder. Der passes godt på den nye skole på Frederiksberg, der endnu ikke tåler udendørs fodtøj. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: V+SF: Sæt folkeskole fri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V+SF: Sæt folkeskole fri

Sorø - 09. februar 2017 kl. 11:43 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

V og SF er enige om en række tiltag, der vil gavne folkeskolen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Folkeskolen skal have ro nu - men for at skabe ro, er det nødvendigt at give folkeskolen mere frihed og ændre på et par af de ting, der har vist sig ikke at virke. Det var Venstres Louise Schack Elhgolm og SFs Jacob Mark enige om, ad de onsdag aften gæstede Frederiksberg Skole til et møde om folkeskolen og det gode børneliv.

Louise Schack Elholm pegede blandt andet på, at man allerede har blødt inklusionsmålet på 96 pct. af en børneårgang, der skal kunne rummes i folkeskolen op. Det er urealistisk. Der er også blevet mulighed for at erstatte lektiecafé med to-voksen-ordninger.

Jacob Mark pegede på, at det er vigtigere at børn bliver til »nogen«, end at de bliver til »noget«. Derfor mener han, at der skal gøres op med målstyring, karakterranglister og alle de tests, der foretages i skolen. Her ville Schack Elholm gerne bevare en del af prøverne, som dog skal bruges med omtanke og mest til at fortælle den enkelte skole, hvor der skal sættes ind.

Mark anførte også, at folkeskolereformen var underfinansieret fra start. I Køge, hvor han dengang sad i byrådet, manglede der 18 millioner kroner. Det kostede tre skolelukninger. Han sagde også, at 25 procent af dagens folkeskoleelever uddanner sig til et job, der ikke eksisterer i dag. Begge beklagede i øvrigt, at reformen blev kædet sammen med lærernes arbejdstidsaftale - det mente de var til skade for reformen, der ellers indeholder mange gode intentioner.

Tid til forberedelse - også til at forberede samarbejdet mellem lærer og pædagog - skal der være, og så mente Jacob Mark, at der skal fastsættes en højeste klassekvotient på 24, ligesom han gerne vil afkorte skoledagen med en halv time hver dag samt sætte en maksimal undervisningstid for lærerne på 25 timer pr. uge.

Endelig anførte Jacob Mark, at man efter hans mening har tabt noget værdifuldt i SFO-delen, der i dag er en skygge af den tidligere ordning - og at man ikke skal undervurdere værdien af fri leg.

Mødet, der kun trak omkring 20 tilhørere og med-debattører, berørte også emner som sammenkædning af undervisningspolitik og socialpolitik - eksempelvis at se på barnet fra 0-18 år i stedt for fra 6-18 år - lærerflugten fra folkeskolen - her mente Mark, at den måske kunne afhjælpes ved at indføre et femte år i læreruddannelse som en slags praktikår, der forbereder lærerne endnu bedre på opgaven - lærernes anseelse i befolkningen, der ikke mindst led et knæk i forbindelse med den kamp, der var i forbindelse med ændringen af lærernes arbejdstid og muligheden for at øge forældre-engagementet blandt andet ved at give skolebestyrelserne mere indflydelse.

Mødet var arrangeret af Venstres og SFs lokale partiforeninger.