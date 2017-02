Se billedserie Tom Koustrup Mortensen tiltrådte som centerleder i V7 Fit den 1. februar i år. Foto: THOMAS OLSEN

V7 Fit - funktionel træning for alle

Sorø - 20. februar 2017 kl. 06:02 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ligger godt gemt i hjertet af Sorø, lidt væk fra alfarvej og dog så bynær. Træningscentret V7 Fit har indgang fra Byvolden og Vedelsgade, men officielt ligger V7 Fit på Vedelsgade 7 - deraf navnet.

Efter en lidt omskiftelig periode ser det ud til, at træningscentret er kommet for at blive. Medlemsantallet stiger støt, og kost- og træningsvejleder, Tom Mortensen, er netop blevet ansat som centerleder.

- Det er mit job at udvikle centret og gøre det attraktivt for både unge og ældre. Her skal være plads til alle. Derfor er træningsudbuddet også både bredt og varieret, ligesom vi har et hyggeligt cafémiljø, hvor man kan nyde en kop kaffe og en snak, siger centerleder Tom Mortensen.

De lyse lokaler, de vægstore spejle, indretningen af »maskinparken« og de opmuntrende citater på væggene appellerer til, at det skal være rart at bruge sin krop. Musikken er denne formiddag dæmpet og behagelig. Det er muligt at tale sammen dog uden, at sidemandens pust bliver for afslørende.

- Centret består af flere afdelinger. Så ud over kredsløbstræning, vægttræning og maskiner til genoptræning, så er der to holdsale, hvor der er ikke færre end 12 forskellige ugentlige hold. Så man kan alt i alt sige, at vi tilbyder en bred pakke af holdtræning, kostvejledning, personlig- og målrettet træning, massage, Body SDS og meget mere. Desuden har Falck Healthcare lejet sig ind, siger Tom Mortensen, som på sigt forventer at oprette bike-, forældre/barn- og graviditetshold.

For at gøre træningen så enkel og attraktiv som mulig, så koster en måneds træning 229 kroner - uanset om man ønsker at træne på hold, på maskinerne eller begge dele. Eneste egenbetaling er yoga.

- Man er velkommen til at kigge herned og eventuelt få en rundvisning. Hvis man kan byde ind med én eller anden form for behandling, så har vi stadig to behandlerrum til udlejning, siger Tom Mortensen.

Hvis man vil vide mere om V7 Fit, så kan man gå på hjemmesiden www.v7fit.dk eller på Facebook.

V7 Fit ligger i Vedelsgade 7B i Sorø.