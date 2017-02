Louise Schack Elholm (V) og Jacob Mark (SF) er enige om, at folkeskolen skal styrkes. Foto: Bjarne Stenbæk

V + SF: Folkeskolen skal være førstevalg

Sorø - 12. februar 2017 kl. 18:05 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen mellem folkeskolen og privatskolerne står ikke kun i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

På landsplan er det hver femte elev, der i dag går i privatskole - og det har faktisk aldrig været meningen.

Det emne diskuterede Venstres Louise Schack Elholm og SFs Jacob Mark også, da de gæstede Frederiksberg Skole onsdag aften.

De to var enige om, at folkeskolen skal være så god, at den er det naturlige førstevalg.

- Vi har ikke noget imod privatskoler og synes også, det er fint, at der er en valgmulighed, sagde Louise Schack Elholm.

- Men det er mit indtryk, at der i kommunerne er taget fat på problematikken, I Sorø Kommune har man i budgettet for 2017 styrket folkeskoleområdet, men Sorø var også en af de kommuner, der brugte færrest penge på skolerne.

Jacob Mark ser den store søgning til privatskoler som en fare for samfundet og for dets sammenhængskraft. Det er i folkeskolen, at alle sociale lag, familiemønstre, religioner mv. mødes.

- Vi har i dag nogle steder privatskoler, der får større kommunale tilskud end folkeskoler. Det er ikke rimeligt, sagde han og pegede på, at selv om det langt fra er tilfældet alle steder, så er de danske privatskoler ikke »rigtige« privatskoler. De finansieres for en stor dels vedkommende af det offentlige.

- Når vi betaler til privatskolerne, må vi også stille krav til dem, fortsatte han og føjede til, at privatskoler i dag ikke skal tage sociale hensyn og frit kan smide uønskede elever ud af skolen.

Han mente også, at SF's forslag om i folkeskolen at sætte et loft på 25 undervisningstimer pr. lærer pr. uge samt en maksimal klassekvotient på 24 elever pr. klasse vil virke. Både SF og V er i øvrigt positivt stemt for at se på, om man kan styrke forældrebestyrelsens indflydelse i folkeskolen.

Endelig pegede Jacob Mark på, at lærerkonflikten, hvor han oplevede, at lærerne i vid udstrækning blev »svinet til«, kostede folkeskolen meget anseelse. Det samme har den stærkt omdiskuterede folkeskolereform gjort, så nu mente han, at der var behov for, at piben får en mere positiv lyd, ligesom man efter hans mening bør se på, om målstyring og tests fortsatte skal have så markant en plads.

Både Louise Schack Elholm og Jacob Mark erindrede om, at privatskole-området også omfatter religiøse privatskoler, andre - om man så kan sige - »genreskoler«, og det, som Mark betegnede som »protestskoler«. Sidstnævnte er typisk friskoler, der er skudt op, hvor en folkeskole er blevet nedlagt.