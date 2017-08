Se billedserie En gammel brugt rampe er placeret på asfalten, men det var nu en mere avanceret skater/multi-bane, der var regnet med. Foto: Lene Berthelsen

Uvished om streetsport-anlæg

Sorø - 23. august 2017 kl. 15:57 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er to år siden, at ideen om et såkaldt streetsport-anlæg på et areal ved Fægangen blev lanceret.

Og det er et år siden, at finansieringen var så meget på plads, at arbejdet med at anlægge det kunne gå i gang.

Noget er der også sket på det store område, der ligger lige ved siden af Sorø BMX Klubs bane, men tilsyneladende er det hele nu gået i stå, uden at nogen rigtigt ved, hvem der vil tage sig af det videre arbejde. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

I den oprindelige aftale var det Sorø BMX, der fik ansvaret for at få etableret banen, der tidligere er blevet lovet færdig inden udgangen af 2016.

Pengene kom dels fra Sorø Kommune, der gav 635.000 kr. og dels fra Sorø Rotary Klub, der gav 166.000 kr., mens Nordea/DBU var klar til at give et næsten lige så stort beløb.

På arealet er der lagt asfalt, og der er etableret en street-fodbold-bane. Formand for Sorø Byråds kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Larsen (V) siger, at det er det, de kommunale kroner er gået til.

Sorø Rotary er til gengæld endnu ikke blevet bedt om at udlevere de 166.000 kr., der er givet tilsagn om.

Penge, der kunne bruges på at etablere den skater- og multibane, der også er med i planerne:

- Det var jo et væsentligt element i projektet. Så de foreningsløse unge kunne have et sted, siger Jørgen Larsen til Dagbladet og Sjællandske.

På arealet i Sorø er lige nu kun placeret en gammel brugt rampe, og ambitionerne var højere end som så.

Jørgen Larsen undrer sig da også selv over, hvad der sker med projektet og har derfor sat sin fagcenterchef til at undersøge det nærmere.

Spørger man formand for Sorø BMX Klub, Maria Pieron Hansen, bliver man ikke klogere:

- Det har jeg slet ikke noget med at gøre. Det ved jeg ingenting om, så jeg vil ikke udtale mig om det, siger hun og henviser til klubbens tidligere formand Torben Ugleholdt, der var med til at sætte projektet i søen.

Det har dog trods flere forsøg ikke været muligt at få kontakt til Torben Ugleholdt.

Sorø Sportsråd er også ved at blive utålmodigt:

- Ja, vi undrer os over, at der ikke sker mere. Så derfor vil vi nu rette henvendelse til Sorø BMX for at høre, om vi skal forsøge at give projektet videre til en anden forening, siger formand for Sorø Sportsråd, Ole Ring til Dagbladet og Sjællandske.