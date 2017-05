Et særligt forløb skal på to uger give en gruppe unge et fagligt løft i folkeskolen. I forløbet modtager eleverne intensiv undervisning i dansk og matematik og skal lære mere om, hvordan de motiverer sig selv. Foto: Anders Ole Olsen

Unge skal blive klar til uddannelse på to uger

Hun er en af i alt 19 elever fra ottende klassetrin i Sorø Kommune, som i de seneste to uger har været væk fra sin egen klasse. I stedet har eleverne deltaget i et særligt tilrettelagt »turboforløb«, som skal give dem et fagligt løft i matematik og dansk. Fælles for de deltagende elever er nemlig, at de er i risiko for ikke at blive erklærede uddannelsesparate, når de om lidt over et år går ud af folkeskolen.