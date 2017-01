Send til din ven. X Artiklen: Unge narrede 43-årig via falsk Facebook-profil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge narrede 43-årig via falsk Facebook-profil

Sorø - 06. januar 2017 kl. 17:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Via den falske profil kom de i kontakt med manden, der blandt andet blev udsat for røveri og røveriforsøg og mistede i alt 41.000 kroner, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En retssag af de mere specielle finder sted ved retten i Næstved på torsdag. Seks unge i alderen 16 til 20 år står tiltalt for 18 forskellige forhold, hvoraf røveri og bedrageri er en del af det. De unge er fra henholdsvis Tommerup, Ringsted, Svebølle, Herlufmagle, Haslev og Mørkøv. Der er fire drenge og to piger, der har »opereret« på skift. Den yngste - en 16-årig dreng fra Tommerup - har været med i alle forhold på nær et.

Sagen tog sin begyndelse i december 2015, hvor de to piger og en af drengene oprettede en falsk Facebook-profil. Via den kom de i kontakt med den 43-årige fra Sorø - det bekendtskab førte til, at den 43-årige mistede i alt 41.000 kroner i perioden rem til maj 2016.

De to i strafferetslig forstand værste forhold er røveri og forsøg på røveri. Forsøget fandt sted på Stationspladsen 13. december 2015. Her deltog tre af drengene og den ene pige, men det lykkedes den 43-årige at afværge forsøget ved at køre sin rollator frem imod dem og råbe op.

Dagen efter mødtes de ved busterminalen på Rådhusvej. Her var alle seks unge til stede, og de røvede ved den lejlighed mandens hævekort og mobiltelefon. Efterfølgende brugte de to piger kortoplysningerne til at oprette abonnementer på TV2, Viaplay, Spotify og Netflix. Det skete i tidsrummet mellem 4. januar og 9. februar 2016.

Både ved stationen og på busterminalen truede de unge den 43-årige med en bushammer.

Udover de to forhold besøgte nogle af de unge den 43-årige på hans adresse. Herfra stjal de en powerbank, højttalere og et rejsekort - værdien er opgjort til cirka 1.500 kroner. De unge har også smadret en rude hos den 43-årige. Til det formål benyttede de bushammeren.

De øvrige forhold handler om hærværk mod forretningen T. Hansen, tyveri fra en varebi i Ringsted, Tyveri fra eller forsøg på tyveri fra i alt 10 personbiler på Jernbanevej i Ringsted. De forhold er kun drengene involveret i. Det skete natten mellem den 14. og 15. december 2015.

Sagen skal som nævnt for retten i Næstved på torsdag. Den er berammet som en tilståelsessag.