Unge mænd kørte i stjålet bil

Søndag tidligt om morgenen ringer en kvinde fra Stenlille til politiet. Hun har nemlig lagt mærke til, at nogle unge mennesker kører rundt i en hvid Ford Fiesta i området omkring Idrætsvej. På et tidspunkt ser det også ud som om, at bilen har tabt det ene hjul. Kvinden synes, det virker mistænkeligt. Det synes politiet også, som søndag klokken 7.06 sender en patrulje ud til Idrætsvej i Stenlille.

I samme øjeblik kommer bilen kørende tilbage til stedet, hvor patruljen stopper bilen og taler med de to mænd i den. Det viser sig, at bilen bliver kørt af en ung mand, der er påvirket af spiritus. Så det bliver han sigtet for. Det viser sig også, at Ford Fiesta'en er meldt stjålet. Så passageren, en 21-årig mand fra Ugerløse, bliver sigtet for medvirken til tyveri af bilen.