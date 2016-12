Se billedserie Fra venstre ses den 10-årige Slagelse-spiller Max Frimark, niårige Hjalte Schou fra Tårnby HK og 10-årige Christoffer Stryhn fra DTH. De tre drenge er vilde med håndboldstævner, fordi man får muligheden for at spille flere kampe på en dag. Foto: Anders Ole Olsen

Ungdommen trækker i håndboldtøjet til julecup

Sorø - 28. december 2016 kl. 18:00 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intet mindre end 139 kampe i fire haller rundt om i Sorø på tre dage, det er hvad DTH Julecup 2016 mellem jul og nytår byder på. Her vil 48 hold fra Sjælland bestående af unge spillere sprængfyldt med energi hamre bolden i mål, dække solidt op i forsvaret og fremvise flotte redninger til stor tiljubel fra forældre og øvrige tilskuere. Det er sjette år i træk, at DTH afholder julestævne for de unge håndboldspillere, der traditionen tro blev skudt i gang med en opvisningskamp i Holberg-hallen tirsdag, hvor de to herrehold fra DTH og Roskilde Håndbold stævnede sammen.

Blandt de mange unge og kamplystne håndboldspillere til julestævnet er niårige Hjalte Schou, 10-årige Max Frimark og 10-årige Christoffer Stryhn. De er alle tre meget glade for at være med til stævnet.

- Det er rigtig godt med sådan et stævne, fordi man får lov til at spille mange flere kampe på en dag, siger Christoffer Stryhn, der er playmaker og spiller for DTH.

- Det er også rigtig fedt at være til stævne, fordi man møder en masse andre børn fra andre klubber, fortæller fløjspilleren Hjalte Schou, der spiller for Tårnby HK.

Max Frimark, der er playmaker og spiller i Slagelse HK, er enige med sine to modstandere, og han synes også, at det er sjovt at være med og spille kampe.

Der spilles finaler og bronzekampe onsdag den 29. december. Samtlige finaler spilles i Holberg-hallen.