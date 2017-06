Undervisning af flygtninge kortlægges

Se billedserie Michael Pihl (DF) havde begæret sagen i byrådet. Foto: Jens Wollesen

Sorø - 06. juni 2017 kl. 06:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DF og Nye Borgerlige vil kende prisen for flygtninge-undervisning, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Fagcentret skal til børn og undervisningsudvalget redegøre for kommunens samlede forbrug til modtageklasserne.

Det fik Dansk Folkepart og Nye Borgerlige føjet til, da byrådet onsdag aften godkendte en ny tildelingsmodel til modtageklasserne på henholdsvis Stenlille Skole og Pedersborg Skole.

Modtageklasserne skal gøre flygtningebørn klar til at gå ind i en almindelig folkeskoleklasse hurtigst muligt. Målet er, at alle skal tage en 9. klasses afgangseksamen.

I Stenlille undervises flygtningebørn fra 0.-6. klasse i det, der kaldes basis-dansk, mens Pedersborg tager sig af dem i 7.-10. klasse. I Stenlille går der 20 børn - de 17 er i indskolingsalderen, mens tre er på mellemtrinnet. Pedersborg har 22 elever - af dem er 11 uledsagede flygtninge.

Når det var nødvendigt at ændre tildelingsmodel, skyldes det, at den hidtidige model, hvor pengene fulgte barnet, ville resultere i, at Pedersborg ville få et for lille budget. Dermed ville skolen risikere at skulle tage penge fra normalundervisningen, hvis ikke byrådet gav en ekstrabevilling.

Derfor har fagcentret foreslået, at kommunen i stedet går over til en klassetildelings-model. Klassestørrelsen kan være på op til 15 elever, og formanden for børn og undervisningsudvalget, Rolf Clausen (V), fortalte, at det så også er sådan, at elev nummer 16 betyder, at børnene bliver delt i to klasser.

- Vi er ikke uenige i målsætningen, men ved at ændre resursetildelings-modellen kamuflerer vi udgiften, sagde DFs Michael Pihl.

- Vi mener fortsat, at pengene bør følge barnet, og har Pedersborg Skole så brug for ekstra penge, må skolen have det.

Nye Borgerliges Johannes Lumholt erklærede sig enig med Michael Pihl.

- Pengene bør følge barnet, så udgiften bliver synliggjort, sagde han. Begge gav også udtryk for, at tallene er og har været meget forvirrende og uklare.

Rolf Clausen fortalte, at når den foreslåede tildelingsmodel var valgt, skyldes det, at flertallet vil give elever og lærere tryghed.

- De trygge forhold vil være med til at gøre, at eleverne hurtigere kan sluses ud i deres distriktsskole, sagde han.

SFs Linda Nielsen ønskede at få en klar melding om, at en klasse maksimalt kan være på 15 elever, og det sagde Rolf Clausen ja til.

- Nu har vi drøftet det her, sagde borgmester Gert Jørgensen (K).

- Vi er stort set enige om modellen, men jeg forstår det sådan, at DF og NB ønsker, at administrationen udarbejder en oversigt over, hvad det koster at drive det.

Det bekræftede DFs Lars Schmidt, så børn og undervisningsudvalget får nu en redegørelse.