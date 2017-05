Taksterne i vuggestuer og dagpleje ser ud til at stige med henholdsvis 40 og 115 kroner om måneden. Foto: Kenn Thomsen

Uenighed om taksterne

Sorø - 23. maj 2017 kl. 06:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blå blok og rød blok kunne ikke nå til enighed om forældrebetalingen i dagpleje og vuggestue. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er politisk uenighed om, hvor meget forældrene skal betale for en vuggestue- og en dagplejeplads i Sorø Kommune.

Forleden indledtes sagen på mødet i børn og undervisningsudvalget, og her markerede socialdemokraternes Bettina Jensen og Anita Skjoldager Eskildsen, at S ikke mener, at forældrene skal bidrage til det behov, der er for at finde øget finansiering. Socialdemokraterne ønsker, at pengene skal tages af kassen.

Det er Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre ikke enige i. De ønsker i stedet, at forældrene også bidrager til de øgede udgifter på området, så taksten for en vuggestueplads stiger med 40 kroner om måneden, mens taksten for en dagplejeplads stiger 115 kroner om måneden.

Sagen skal videre i økonomiudvalg og byråd.

Stigningen har sin baggrund i to forhold. For dagplejen er der tale om, at der er ansat to ekstra dagplejere, og både for dagplejen og vuggestuerne gælder det, at der er tilført midler for at sikre en mere fleksibel overgang til børnehaverne.

Taksterne til børnehaverne påvirkes ikke.

Bliver de nye takster vedtaget på byrådsmødet 31. maj, stiger en dagplejeplads fra 2.505 kroner til 2.620 kroner om måneden - det er en stigning på 4,6 procent. En vuggestueplads stiger fra 2.932 kroner til 2.972 kroner om måneden - det er en stigning på 1,4 procent.

En børnehaveplads koster fortsat 1.629 kroner om måneden - forældrebetalingen opkræves i 11 måneder - juli er betalingsfri.