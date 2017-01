Afdelingsbestyrelse vil have tilsyn til at skride ind over for boligselskab. Foto: Jens Wollesen

Uenighed om renovering af lejeboliger bringes for tilsynet

Sorø - 01. januar 2017

Afdelingsbestyrelse vil have tilsynet i Sorø Kommune til at skride ind overfor boligselskab. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Gennem to-tre år har fire boliger i vores afdeling stået tomme, fortæller Pia Larsen fra Skjalm Hvidesvej, formand for afdeling 6 i Sorø Boligselskab.

- Det giver store tab for lejerne i Sorø Boligselskab, når lejligheder står tomme, og vi har flere gange forsøgt at få Sorø Boligselskab og DAB, der administrerer selskabet, til at handle, da der efter vores opfattelse er tale om uforsvarlig drift. Der burde være handlet forlængst.

- Derfor har vi nu indbragt sagen for tilsynet i Sorø Kommune, siger Pia Larsen videre og føjer til, at afdelingsbestyrelsen også mener, at boligselskabet overtræder de beboerdemokratiske regler ved ikke at medinddrage bestyrelsen i sagens løsning.

- Vi er ikke enige i den fremlægning, siger direktør i DAB, Carina Seifert.

- Boligerne på mellem 59 og 83 kvadratmeter beboelsesareal er fra 1952 og skal sættes i stand og bringes »up to date«, før de kan lejes ud. Vi har en venteliste på 851 med et helt aktuelt behov, og der er intet, vi hellere ville end at leje boligerne ud. Den ene af de fire boliger er i øvrigt klar til udlejning først i 2017.

Carina Seifert fortæller videre, at der eksempelvis ikke er noget bad i alle boligerne. Der er et lille toilet og en håndvask.

- Måske har en lejlighed været beboet af samme beboer i en lang årrække. Beboeren har været godt tilfreds med boligens standard til lejen og har ikke ønsket en renovering, men skal boligen lejes ud i dag, kan man ikke undvære et bad. Slet ikke, da der er tale om boliger, der egner sig fint til børnefamilier, fortsætter hun.

- Vi har prøvet at få et projekt igennem, men det vil afdelingsbestyrelsen ikke godkende, og den vil heller ikke godkende de håndværkere, vi har fundet til opgaven. I stedet har vi henvendt os til håndværkere, som afdelingsbestyrelsen har peget på, men de har ikke kunnet tage opgaven. Vi har prøvet og prøver fortsat at finde en løsning, for vi vil hellere end gerne leje boligerne ud.

Carina Seifert siger videre, at DAB har forsøgt at fremlægge en større og samlet renoveringsplan for boligerne i området. Den har beboerne forkastet, fordi de mente, at planen blev for dyr at realisere.

De tomme boliger koster lejerne penge.

- Dog ikke lejerne i afdelingen, siger Carina Seifert.

- Det er den såkaldte dispositionsfond i boligselskabet - den betaler alle lejere i selskabet til - der må holde for i sådan en situation. Det synes vi bestemt også er ærgerligt, men vi har altså ikke kunnet nå igennem med en løsning endnu.

Tabet på grund af »tomgangsleje« er på cirka 576.378 kroner.