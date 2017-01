Se billedserie Ivan Hansen (S): - Tiden er løbet fra kommuner med 30.000 borgere. Foto: Kim Rasmussen

Uenighed om bedste kommune-størrelse

Sorø - 03. januar 2017 kl. 06:07 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nuværende Sorø Kommune består som bekendt af de tre tidligere Sorø, Dianalund og Stenlille kommuner.

Det var det resultat, der kunne opnås dengang - efter at alle tre kommuner havde sonderet mulighederne i hele nabolaget.

Den nye Sorø Kommune endte dermed med et samlet befolkningsunderlag på omkring 30.000 borgere. Hvorimod de fleste af nabokommunerne - bortset fra Ringsted - blev mindst dobbelt så store.

Skulle Sorø Kommune også have været større - eller havnede vi på det rette format? Det er de tre tidligere og den nuværende borgmester ikke helt enige om. Tidligere borgmester for Sorø Kommune, Ivan Hansen (S) mener, at det ville have været bedre med en større:

- Dengang gik vi efter det, som strukturkommissionen anbefalede. Et minimum på 30.000 borgere. Men strukturkommissionen havde ikke kalkuleret med så mange opgaver fra amterne, som vi rent faktisk kom til at overtage. På det sociale område f.eks., og vi endte også med at overtage hele beskæftigelsesområdet, siger Ivan Hansen og tilføjer:

- Beslutningen var rigtig nok dengang, men tiden er løbet fra kommuner på 30.000. De større kommuner har med deres volumen flere muskler til at løfte opgaverne. De har bare flere handlemuligheder end de mindre. Det er ikke fordi, at det ikke fungerer godt nok i Sorø Kommune, men det kunne blive bedre.

Tidligere borgmester for Stenlille Kommune, Vagn Guldborg (V) mener også, at en større kommune havde været det rigtige på den lange bane:

- Jeg kan godt frygte, at Sorø Kommune på sigt er for lille. Kommunernes udgifter vokser. Der bliver flere ældre. Der er flygtningene. Så opgaven kommer til at handle om rationaliseringer, for jeg tvivler på, at kommunerne får flere penge af staten, siger Vagn Guldborg.

Ivan Hansen mener, at man kunne kigge på alle nabokommunerne som sammenlægningsmulighed, mens Vagn Guldborg mener, at Ringsted Kommune er den oplagte partner.

Dianalunds tidligere borgmester Per Hovmand (K) synes til gengæld, at Sorø Kommune har lige den størrelse, den skal have.

- Den har en fremragende størrelse, der giver mulighed for at bevare overblikket. Når man bliver større, løber man ind i andre problemer. Hvis vi bliver lige så store som Slagelse Kommune, bliver vi bare også lige så firkantede, siger Per Hovmand, der også mener, at der kun bør være én købstad i hver kommune.

Nuværende borgmester for den nye Sorø Kommune, Gert Jørgensen (K) er enig med Per Hovmand:

- Jeg synes, at vi har den rigtige størrelse - også i forhold til nærheden til borgerne. Hvis vi snakker stordriftsfordele, vil jeg lige minde om, at Sorø Kommune er den kommune i regionen, der har den laveste adminstrtive udgift pr. borger. Yderligere centralisering ser jeg ikke nødvendigvis som noget godt, siger Gert Jørgensen.

I stedet for kommunesammenlægning skal kommunen ifølge Gert Jørgensen heller fokusere på at skabe samarbejder på tværs af kommunegrænserne, hvor der er fornuft i det:

- Således som vi allerede har gjort det på jobcenterområdet, på it-området og på indkøbsområdet.