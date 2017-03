Se billedserie Formanden for DUR, Louise Sjøberg: - Hvis deres formål er at passe godt på vores by og vores unge mennesker, så har de samme formål som os andre. Foto: Charlotte Koefoed

Udviklingsråd vil i dialog med Sons of Odin

Sorø - 03. marts 2017 kl. 14:29 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er dialog og fællesskab, der skal samle Dianalund og skabe den trygge by.

Det mener formanden for Dianalund Udviklingsråd (DUR) Louise Sjøberg, der i den kommende uge skal deltage i et møde med repræsentanter fra det tidligere Dianalund Borgerværn og med en repræsentant for Sons of Odin.

- Hvis deres formål er at passe godt på vores by og vores unge mennesker, så har de samme formål som os andre, konstaterede Louise Sjøberg på rådets generalforsamling torsdag aften. Hun vil hverken være for eller imod Sons of Odin - på nuværende tidspunkt.

- Jeg vil gerne snakke med dem selv, inden jeg tager stilling til deres initiativ i Dianalund. Jeg går ind for en åben dialog og vil gerne høre, hvad de har at sige, konkluderede formanden.

Det fik en trofast borger og byens tidligere borgmester, Per Hovmand, op af stolen.

- Jeg tør godt tage stilling nu, sagde han til forsamlingen.

- Jeg er stærkt modstander af det, vi oplever nu: Nemlig at selvbestaltede grupper vil gå rundt i byen og patruljere. Det er ekstreme højrenationalister, og de gør det, bare fordi vi har et flygtningecenter.

- Men hør jer: Jeg har boet 42 år i Dianalund, og der har aldrig været så fredeligt i Dianalund, som der er nu. At sige her er utrygt, det er så langt ude, sagde Per Hovmand, der bakkede DUR op i, at det er positivt at have en dialog omkring sagen. Også med de implicerede.

