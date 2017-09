Udvidelsesplanerne i centret trækker ud

Udviklingschefen i Coop Danmark Ejendomme, Flemming Møller Hansen bekræfter, at samarbejdspartneren på byggeriet har trukket sig. Det betyder, at den udvidelsen, der skulle stå færdig i november 2017, er udskudt.

- I Coop er vi meget ærgerlige over denne her forsinkelse. Men jeg vil gerne pointere, at vi er fast besluttet på at skabe en ny SuperBrugsen i Dianalund Centret. De planer ændrer vi ikke ved. Nu skal vi bare ud og finde en ny samarbejdspartner i et nyt projekt, siger Flemming Møller Hansen.