Udvidelse af campingplads skal nu i otte ugers høring

Sorø - 02. juni 2017

Linda Nielsen (SF) stemte imod på grund af terrænændringen, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Borgmester Gert Jørgensen (K) forsøgte at få »fælles fodslaw«, da forslaget til det tillæg til kommuneplanen, der skal give Sorø Sø Camping lov til at udvide, nu bliver sendt ud i otte ugers høring.

- Vi vedtager ikke tillægget i dag. Der er kun tale om, at forslaget sendes i høring, forsøgte han på byrådsmødet onsdag, mens SFs Linda Nielsen ønskede slet ikke forslaget sendt i høring, så hun bad om en afstemning, hvor hun som den eneste stemte imod. Hun fik også tilføjet, at hun mener, »der er tale om en omfattende terrænændring med et plateau og en skrænt, der vil resultere i et skæmmende og unaturligt udtryk og ødelægge naturoplevelsen rundt om Pedersborg Sø.«

- Og det er jo embedsmændenes formulering, sagde hun og henviste til, at fagcentret netop har skrevet det i baggrundsmaterialet.

Beboerne på Peter Damsvej er ikke begejstrede for campingpladsen. Et stridspunkt i sagen har det været, at campingpladsen ikke har overholdt en del af de påbud, den har fået af kommunen. To af vilkårene handlede om beplantning, der ikke var plantet. Derudover var der fjernet og beskåret en strækning på fem meter af et beplantningsbælte. Endelig var der steder, hvor udgåede planter skulle have været fornyet.

Fagcentret har kontrolleret, at forholdene nu er bragt i orden.

I alt ønsker campingpladsen at udvide antallet af pladser fra 200 til 212. Når sagen behandles nu som et tillæg, skyldes det, at byrådet har besluttet at udskyde udarbejdelsen af en ny kommuneplan, og formanden for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard, anførte, at det ikke er rimeligt, at campingpladsen skal vente på det. Derfor udarbejdes der nu et tillæg.

Gruppen af genboer ønsker at bevare naturoplevelsen for gående rundt om søen, og de mener ikke, at campingpladsen med den fragmenterede opdeling af standpladser og campingvognenes forskellighed samt campingpladsens aktiviteter er i harmoni med søen og landskabets udtryk. Derfor foreslår gruppen, at der etableres en 5-10 meter bred afskærmende beplantning langs med de nye pladser. Dermed vil det i sommerhalvåret være umuligt at se pladsen - eller at se ud fra den.

Campingpladsens ejer anfører imod det, at det er af afgørende betydning for pladsens drift, at beboerne på campingpladsen kan kigge ud på søen.

Det fik udvalget for teknik og miljø til at afgøre, at der stilles krav om beplantning, som formindsker indkigget fra søstien, men ikke ødelægger udsigten fra pladserne.