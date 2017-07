- Hal-kapaciteten og foreningernes aktiviteter er ikke helt i balance, siger udvalgsformand Jørgen Larsen (V). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: - Halplan er foreningernes ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: - Halplan er foreningernes ansvar

Sorø - 11. juli 2017 kl. 09:39 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planen for timefordelingen i Sorøhallen i sæsonen 2017/2018 har skabt utilfredshed hos to lokale idrætsforeninger.

Jørgen Larsen (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Sorø kommune, afviser dog kritikken. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Han retter i stedet opmærksomheden tilbage mod foreningslivet.

- Hal-kapaciteten og foreningernes aktiviteter er ikke helt i balance. Jeg vil opfordre foreningerne til at være bedre til at samarbejde om de her ting. De er for eksempel ikke gode nok til at melde ind, hvis de alligevel ikke får brug for en time i hallen, siger Jørgen Larsen.

- Det største problem er nok, at alle gerne vil have haltider om eftermiddagen. Det er foreningernes ansvar. De skal være mere fleksible. Kommunen kan ikke sørge for haltider til alle på de tidspunkter, for vi kan ikke have en hal, der kun bliver brugt fire timer om dagen, siger han.

Udvalgsformanden anerkender ikke SOR IF's påstand om, at presset på Sorøhallen er eskaleret de seneste år.

- Jeg synes ikke, det er eskaleret. Jeg kan se faldende børnetal og færre unge mennesker. Men det kan være, at nogle foreninger ikke er gode til at få tingene til at hænge sammen, siger Jørgen Larsen.