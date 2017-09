Udvalgsformand Jørgen Larsen opfordrer klubberne til at se fremad. Foto: Jens Wollesen

Udvalgsformand: Det har ikke været godt nok i år

Sorø - 01. september 2017 kl. 09:18 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for kultur og fritidsudvalget, Jørgen Larsen (V), er enig med foreningerne, når talen falder på timefordelingen i Sorø Hallerne.

- Det har ikke været godt nok i år. Det er der ingen tvivl om, fastslår han overfor DAGBLADET og Sjællandske.

- Netop derfor har vi også indbudt foreningerne til et møde 6. september. Her modtager vi alle de idéer og forslag, klubberne har, og så forsøger vi hurtigst muligt at få sorteret i dem. Vi tager også debatten om de retningslinjer, der er eller fremover skal være for timefordelingen.

Med det markerer formanden, at fortid skal være fortid. Nu handler det om fremtiden. Dog erkender han, at der er et enkelt hængeparti, der i hvert fald handler om nutiden.

- Det er korrekt, at der er opstået et problem, fordi håndboldklubben i det elektroniske system har booket en tid, der var reserveret til gymnastikforeningerne, siger Jørgen Larsen.

- Det har vi forsøgt at løse på den måde, at Sorø Gymnastik Forening og SOR IF frem til og med uge 43 afgiver hver en halv time. Derefter findes der en anden løsning, så gymnastikken får tiden tilbage igen. Det var vores håb, at SGF ville give det relativt beskedne bidrag til fællesskabet for at få tingene til at glide, men det kan jeg konstatere, at SGF ikke vil. Det må vi så se på.

Ledige fredage

Jørgen Larsen peger på, at der i Sorø Hallerne er mange ledige timer om fredagen, og han er også indstillet på, at hallerne skal bruges i alle ugens syv dage.

- I Dianalund kan man for eksempel godt træne om fredagen, siger han.

- Men mange steder er det sådan, at foreningerne kun vil have timer fra mandag til torsdag fra klokken 16.00-19.00. I det tidsrum er der ikke timer nok til at tilfredsstille alle behov, og vi kan altså ikke bygge en ny hal på den baggrund.

Udvalgsformanden nærer ingen illusioner om, at det kan lykkes at skabe en situation, hvor timefordelingen ikke vil give udfordringer.

- Timefordelingen har givet diskussion i alle de år, jeg har været med i idrætten, siger han.

- Vi håbede, at vi kunne løse en del af problemerne ved at indføre den elektroniske booking, men det fungerer heller ikke. En anden udfordring er, at det for os ser ud som om, at klubberne i Sorø ikke er så gode til at tale sammen. Jeg har i hvert fald fået det indtryk, at man i Dianalund kan få det til at fungere - også sådan, at hvis et hold for eksempel skal spille udekamp eller melder fra af en anden årsag, så overgår træningstiden til et andet hold eller en anden klub.

Jørgen Larsen siger videre, at der er mange hensyn at tage - både til konkurrenceholdene og til breddeidrætten. Også derfor kan det været svært at få timefordelingen til at gå op.

Ansættelsen af en idrætskonsulent i Sorø Kommune vil Jørgen Larsen gerne være med til at diskutere.

- Det kan vi for eksempel gøre 6. september, siger han.

- Men dog vil jeg lige tilføje, at en idrætskonsulent heller ikke kan løse opgaven, hvis en klub ikke vil afgive en halv time i seks-syv uger.