Se billedserie Sådan ser entreprenør Denis Granells skitse for faktagrunden ud. Illustration: 2T Arkitekt & Ingeniør

Udvalg giver grønt lys til høj bygning på faktagrund

Sorø - 11. august 2017 kl. 06:22 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er endnu et skridt taget frem mod en 15 meter høj boligblok på den gamle faktagrund ved Storgade i Sorø.

Et flertal i teknik- og miljøudvalget har nemlig besluttet at godkende entreprenør Denis Granells skitser for boligbyggeri på grunden og revidere lokalplanen, så den bliver tilpasset skitsematerialet. Sagen skal dog også behandles af økonomiudvalget og hele byrådet, inden beslutningen er endelig. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Byggeplanerne på grunden har tiltrukket sig en del opmærksomhed, især på grund af bygningshøjden på de maksimalt 15 meter. Der har været et borgermøde, og både Sorø Bevaringsforening og en gruppe villaejere har da også hver især skitseret deres eget forslag til et byggeprojekt.

Grunden har ligget hen i flere år. Jens Nygaard (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget, hæfter sig ved, at det nu er muligt at få bygget på grunden.

- Grunden har ligget der i årtier, og nu er der en mulighed for at sætte gang i noget byggeri. Den mulighed synes jeg ikke, man skal lade glide væk. Jeg ser en mulighed for et pænt byggeri, siger Jens Nygaard.

Pia Hvid (R) stemte dog imod, da der var møde i teknik- og miljøudvalget. Hun frygter, at beslutningen vil danne præcedens.

- Vi kan risikere at få en vej, hvor bygningerne er meget høje og massive i forhold til resten af området. Jeg mener, at det er ødelæggende for miljøet i det område, og det er ikke i stil med resten af bymidten. Det kommer til at virke meget markant. siger Pia Hvid.