Udsigt til dyrere varmtvands-svømning

Sorø - 23. december 2016 kl. 06:15

Sorø har et af de få store varmtvands-bassiner på Vestsjælland, og der er rift om at bruge det.

Tidligere har seniorforeningen Onsdagsklubben fået 300.000 kommunale kroner til formålet, men det beløb er sparet væk.

Det har i stedet presset varmtvands-svømmere over i aftenskole-regi hos Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), der med de kommunale midler, der er til folkeoplysende virksomhed, ikke kan få budgettet til at hænge sammen længere. LOF har også indsamlet 150 protestunderskrifter mod de nye tider.

Den problematik blev først forelagt udvalget for kultur og fritid, der opgav selv at finde en løsning og i stedet sendte sagen videre til byrådsafgørelse, fordi problematikken delvist er opstået på grund af en besparelse .

Men en besparelse er en besparelse, mener det borgerlige flertal i byrådet, der ikke var villig til at ændre på den beslutning:

- Varmtvandstræning er ligestillet med at gå til fodbold, håndbold eller anden idræt. Det har intet med genoptræning at gøre, sagde Lars Schmidt (DF).

Det er den røde fløj i byrådet ikke enig i:

- Forebyggende indsats som varmtvands-træning giver god mening. Det er dumt at skære ned på det område, sagde Rikke Bach NIelsen (S).

- Regionen har nedlagt sine bassiner. Hvor skal borgerne gå hen? Det er jo borgere, der har behov på grund af dårlig ryg og gigt og holder sig i gang. Hvorfor skal vi bremse op for det, for så måske senere at blive nødt til at sætte ind igen, sagde Annette Raaschou van der Star (S).

Og Anne Madsen konstaterede, at der er tale om en principiel debat:

- Økonomi er jo ikke et mål i sig selv, men et redskab. Ved vi, hvad det vil koste, hvis vi mister aktiviteter, der har værdi i vores kommune. Og hvad vil det koste at skære ned på forebyggelse. Kunne være interessant at se en udregning på det.

Gert Jørgensen slog fast, at Sorø Kommune allerede bruger mange penge på området:

- I 2015 fik LOF 246.000 til varmtvands-svømningen. Gigtforeningen fik 218.000 kr. Til sammenligning brugte en større kommune som Holbæk i alt 399.000 kr. på samme område.

Kun S, SF og Enhedslisten er parat til en ekstrabevilling, og derfor blev konklusionen på sagen, at der ikke bliver fundet ekstra penge frem, men at forvaltningen kan kigge på fordelingen af de eksisterende midler til folkeoplysende aktiviteter igen for at se, om der kan flyttes rundt på beløbene.

Bo Christensen (K) tror dog ikke meget på det:

- Jeg vil ikke være med til at tage lokaletilskud fra andre foreninger, og jeg har svært ved at se, at vi kan finde andre penge i kultur- og fritidsudvalget. Så mange penge har vi ikke i overskud.

Leder af LOF, Jeanette Christensen, overværede byrådsmødet og sagde efterfølgende til avisen: - De hold, vi har sat i gang, kører til gammel pris, og vi må tage de manglende penge fra kassen. Men efter sommerferien bliver det så nødvendigt at hæve priserne.

LOF har allerede meldt ud, at det kan betyde prisstigninger på 35-40 pct.