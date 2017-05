Uventet store udgifter til sygefravær og andre former for overførselsindkomster giver hul i kassen i Sorø Kommune. Foto: Mojpe / Pixabay.com (CC0)

Send til din ven. X Artiklen: Udgifter til syge og ledige sprænger budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udgifter til syge og ledige sprænger budgettet

Sorø - 22. maj 2017 kl. 06:04 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter de første tre måneder af året er der opstået et underskud i Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalgets kasse på 9,4 millioner kroner. Det viser en opgørelse, som kommunens forvaltning har udarbejdet.

Men der er slet ingen grund til panik, mener udvalgets formand Anne Madsen (S).

- Der er is i maven, for vi har kun lige afsluttet den første fjerdedel af året. Forvaltningen siger ro på og at det stadig kommer til at se fornuftigt ud, når året er omme, siger hun til DAGBLADET og Sjællandske.

Den samme konklusion nåede udvalgets øvrige medlemmer frem til på et møde torsdag.

Det er øgede udgifter til sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaring på i alt 11,7 millioner kroner, som er hovedårsagen til hullet i kassen. Samtidig bliver kommunens beskæftigelsestilskud fra 2016 reguleret, og det giver en ekstraudgift på omkring 5 millioner kroner.

På en række områder som førtidspension, integrationsindsats og unge- og voksenvejledning er der dog brugt en del færre penge end forventet, og derfor ender det samlede underskud altså på 9,4 millioner kroner.

En af årsagerne til de øgede udgifter er, at det er blevet sværere at få førtidspension, mener Anne Madsen.

- Det er blevet meget sværere at få en pension, og det betyder, at der er pres på ressource- og afklaringsforløbene, siger hun.

Hvis en borger får tildelt førtidspension, så er det nemlig en anden kasse, pengene kommer fra.

I følge Anne Madsen vil underskuddet falde i de kommende måneder, blandt andet fordi flere kommer i job om sommeren og færre dermed skal have overførselsindkomster:

- Vi ved, at der med håndværk og byggeri er langt bedre beskæftigelse i sommerhalvåret.

Sorø Kommunes forvaltning oplyser, at der er igangsat handleplaner for at få styr på området.

På Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets møde torsdag bemærkede udvalget, at udvalget har overtaget opgaver for 1,7 millioner kroner fra Børne- og Undervisningsudvalget, uden at der er fulgt penge med.