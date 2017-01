Se billedserie Sorø Hallen var fyldt godt op med unge mennesker til Job- og Uddannelsesmesse onsdag formiddag. Her kunne kommunens skolelever i 8. og 9. klasse blive klogere på deres fremtid. Foto: Søren Schaadt Larsen

Uddannelsesmesse gjorde de unge klogere

Sorø - 18. januar 2017 Af Søren Schaadt Larsen

Unge mennesker skal allerede fra ottende klasse vide, hvad de vil, når de bliver voksne. Og til at hjælpe de sidste på vej, var der onsdag uddannelsesmesse i Sorø Hallen. Cirka 800 børn og 42 lokale organisationer deltog i messen, hvor skoleeleverne kunne blive klogere på deres videre karrierevej.

- Jeg er blevet lidt klogere, efter jeg har kigget lidt rundt, fortæller Sofie Winberg Barktofte på 14 år fra Stenlille Skole til DAGBLADET/Sjællandske. Hun mener, det er klogt nok, at de unge hurtigst muligt skal finde ud af, hvad de vil bruge arbejdslivet på, men det er ikke altid helt let at finde ud af.

- Jeg tænker tit på, hvad jeg skal. Det ville være nemmere, hvis jeg vidste det, så jeg vidste, hvad jeg skulle fokusere på, forklarer hun. På messen tog hun det dog roligt, og kiggede sig lidt omkring ved de forskellige stande sammen med sine venner.

Kiggede lidt rundt

Heller ikke 14-årige Mads Haagensen fra Ruds Vedby er helt klar over, hvad fremtiden skal indeholde.

- Jeg synes, det er sjovt at se, hvad de kan byde på, forklarede han, selvom han ikke følte, at de forskellige stande kunne hjælpe ham. Han mener, det er fornuftigt, at de allerede skal finde ud af, hvad de vil i fremtiden, inden de når det kritiske punkt - som han mener, er afgangseksamen i niende klasse.

Flere andre kiggede lidt sporadisk rundt og hyggede sig med at besøge stande, som ikke er en del af fremtiden for dem. Emilie Blom og Victoria Schultz - begge 15 år - forsøgte at hamre søm i en bjælke hos tømreruddannelsens stand.

- Vi skal ikke være tømrere, forklarede Emilie Blom med et grin. I stedet ville de begge gå den gymnasiale vej.

- Jeg vil arbejde med handel og økonomi indenfor det private. Det er der ikke så mange stande med her, forklarede Victoria Schulz. Hun har fastlagt sin fremtid: Hun skal på handelsgymnasiet og derefter Københavns Universitet.

- Jeg har besluttet mig for, at jeg skal på akademiet og så vil jeg læse på Oxford University. Hvad ved jeg ikke præcist endnu, men biokemi eller biologi, forklarede Emilie Blom.

Masser af muligheder

Netop universitetsvejen var ikke specielt godt repræsenteret på messen. Og flere af de, som allerede havde besluttet sig for, at fremtiden går i den retning, brugte tiden på at hænge på gangene.

- Det er svært at bruge messen til det helt store, når man har besluttet sig, siger Mads Søndergaard på 14 år. Han vil være ingeniør og tager derfor på det tekniske gymnasium, når han om halvandet år er færdig med skolen.

Lise Lotte Brandt, virksomhedskonsulent hos Jobcentret i Sorø Kommune, havde primært inviteret lokale organisationer og virksomheder til messen. Hun kunne godt se, at der måske manglede nogle tilbud til de, der vil gå universitetsvejen. Men hun mener stadig, at der var masser af gode tilbud til alle eleverne på messen.

- De får jo en personlig viden om de forskellige brancher ved at snakke med de forskellige, forklarer hun.

Mange skoleelever fik en masse ud af messen. Og 14-årige Mathilde Bagger Schmidt blev en del klogere:

- Politiet virker spændende. Men jeg er i det hele taget blevet meget klogere i løbet af dagen, forklarede hun efter en god lang snak med Sorøs lokale betjent, Torben Christensen. Han kunne blandt andet besvare den ikke alt for høje Mathildes spørgsmål om, hvorvidt politiet har en højdegrænse - hvilket de ikke har.