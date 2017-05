Nanna Kofoed Øhrgaard blev lærer, fordi hun gerne ville arbejde med børn, der har det svært. Siden har hun fundet ud af, at det undervisningen, formidlingen og dygtiggørelsen, der optager hende mest. Foto: Lene Berthelsen

Send til din ven. X Artiklen: Ubevidst valg førte til leder-stilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ubevidst valg førte til leder-stilling

Sorø - 26. maj 2017 kl. 14:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Nanna Kofoed Øhrgaard for 21 år siden besluttede sig for at læse til lærer, var det af flere årsager.

Undervisningen og formidlingen, målet om at gøre børn så dygtige, som de nu engang kan blive og ikke mindst et ønske om arbejde med børn, der har det svært.

Det ønske har hun da også fået opfyldt undervejs - først på en folkeskole og siden på en familieinstitution - men pudsigt nok endte hun alligevel på en privatskole - Sorø Privatskole - hvor hun netop i en alder af 40 år er blevet udnævnt til leder. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

- Det var ikke et bevidst valg. Jeg ville tilbage til den rene undervisning - i stedet for de mere blandede opgaver, der var på familieinstitutionen. Tilfældigvis var der en stilling ledig på Sorø Privatskole, siger Nanna Kofoed Øhrgaard, der begyndte som lærer på Sorø Privatskole i 2007 og siden har gjort sig tanker og erfaringer om forskellen på privatskole og folkeskole:

- Vi har jo andre elever her. Elever, der gør hverdagen nemmere. Og vi har forældre, der har klare forventninger om, hvad de forventer sig af undervisningen, siger Nanna Kofoed Øhrgaard, der også er godt tilfreds med den generelt kortere tid fra tanke til beslutning på en privat skole.

Og beslutninger har hun altid godt kunnet lide at være med til at træffe:

- Jeg har siddet i mange råd, bestyrelser og udvalg i skole-regi. Jeg har også altid været helt klar på, at jeg godt kunne tænke mig at prøve lederjobbet. Måske ville et par ekstra års erfaring ikke have været af vejen, men det var nu, chancen var der, og så greb jeg den.

Bevidstheden om, hvordan hun ønsker at udføre lederjobbet, er der også:

- Jeg vil ikke være sådan en leder, der bare sidder på sit kontor bag computeren. Jeg vil være synlig, og jeg springer gerne ind som vikar ved behov.

Skoleudviklingsmæssigt er hendes planer den første lange tid at »holde skruen i vandet« og konsolidere de mange nye tiltag, der er blevet sat i værk de senere år.

- Og så sikre en fortsat høj faglighed i kombination med trivsel. Det er afgørende. Derfor skal skolen heller ikke blive større, end den er nu. Vi havde på et tidspunkt fire spor på et klassetrin, og det blev for meget. Det blev nærmest fire små satelitter, der svævede rundt. En tre-sporet skole er den rigtige størrelse for os.