Tyve taget på fersk gerning

Det var åbenbart alt for fristende for fire unge mennesker, da de lørdag aften fik adgang til en virksomhed på Centervej i Sorø. De stjal øl, spiritus, slik og chokolade, og de var i fuld gang med at læsse deres bil med alle tyvekosterne, da en patrulje ankom til stedet.

Det drejede sig om to 20-årige mænd, en 18-årig mand og en 18-årig kvinde. En ransagning af tyvenes bil viste, at de også havde 86 gram hash at fremvise. De blev alle sigtet for tyveri, og den ene 20-årige mand bliver også sigtet for besiddelse af hash, mens den anden senere blev sigtet for besiddelse af våben, da man ved ransagning af hans bopæl fandt en peberspray.